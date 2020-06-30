2015年，火箭阿伯吳宗信發起第一次群眾集資，發射混合式火箭；2020年，他要再次向大眾集資，兩次間差了5年，但是吳宗信的夢想不變──在宇宙那方。

提到吳宗信這個名字，可能一時之間不知道他是誰，但提起火箭阿伯，或是五月天《頑固》MV，大家都能想起一個致力於在台灣發射100% MIT火箭的故事，而在經過將近5年的時間後，故事走到了下一個篇章。

五月天《頑固》

自2010年發射第一支混合式火箭開始，國立交通大學ARRC前瞻火箭研究中心（成立於2012年，以下簡稱ARRC）主任吳宗信開始四處演講，倡議台灣要發展火箭產業，並自行發射能夠載物的火箭。

吳宗信四處演講，也上了TED TAIPEI宣揚他的理念：台灣有能力，也應該要自製火箭升空。 ARRC

更在2015年，吳宗信為了維持ARRC運作、發射混合式火箭至100公里的高空，發起群眾集資，兩年時間共4,105人參與，募得新台幣1,200+萬元。在五年後，吳宗信要發起第二次的群眾集資，過去5年的時間，究竟發生什麼事？

兩年的業界洗禮，確信台灣有自製火箭能力

5年前的集資，ARRC成功募得1,200萬元，隨後2016年，吳宗信從交大借調，創辦晉陞太空科技，直到2019年底，晉陞決定在台東進行火箭試射，傳出未先跟當地居民溝通，引起各方討論，讓晉陞這家公司更廣為人知，吳宗信才於ARRC的Facebook上提到：

2018年中因堅持「誠信務實」等的理念不同，被迫離開一手創辦的公司（晉陞）回到交大，繼續帶領學生踏實精進火箭技術，朝向夢想繼續前進。本人與創始技術團隊離開晉陞之後，已與晉陞毫無任何關係，交大前瞻火箭中心（ARRC）與晉陞之間更無關聯，希望不知情人士不要有所混淆。

吳宗信在2018年離開一手創立的公司，才浮上檯面。而與晉陞切割得越乾淨，反而看起來故事越多，但談起這段歷程中的愛恨糾葛，吳宗信還是以Facebook上的那句話總結：「因為誠信與務實兩個方向不合。」緊接著補充說：「當年從學校離開的時候，我都笑說自己的社會經歷是幼稚園等級，離開晉陞後，就像是拿到社會小學畢業證書了。」

當初創立晉陞，吳宗信是希望讓學生畢業之後有地方可去，不然隨著學生畢業、研替結束離開校園，也讓過去的累積化為烏有。儘管結果也許不盡人意，吳宗信仍認為在晉陞的那兩年非常重要，「真正離開學校出去闖，那兩年時間接觸到的工業界，都是最專業的， 也是因為有這樣在外面走過一遍，我才確定台灣真的做得出火箭 。」

吳宗信舉例，不管是耐熱材料、氧化劑等，拆開一台火箭上萬種零件，都能在台灣找到最頂級的合作夥伴，「也因為台灣有強力的半導體基礎才能做到，像是高濃度的雙氧水，長期提供給晶圓廠使用，火箭也用的到，品質好價格又合理。」

2018年ARRC於新竹香山濕地進行火箭發射。 ARRC

再次向群眾集資，火箭阿伯要發射「能載物的火箭」

而從晉陞離開後，吳宗信回到交大擔任特聘教授，發起第二次集資，他要做的是「發射類衛星載具」，也是在未來有能力載衛星到太空的火箭。

過去ARRC曾發射的探空火箭，任務目的是不斷地往上飛，但要能夠載衛星到指定高度的火箭（入軌火箭），必須要有精密的控制能力，抵達軌道的那一刻還需要有推力向量控制系統，甚至必須具備重新點火的能力。與先前最大的不同，吳宗信笑著說：「比起來五年前的火箭就像是沖天炮。」

之所以要集資，是因為發射火箭是一門硬科學，且需要「打群架」才能完成。吳宗信除了學生外，還養了15名全職工程師，年度人事支出就需要1,500萬元，靠著政府支援與自行籌措資金，ARRC仍有1,000萬元的缺口。

目前ARRC團隊正在進行火箭的懸浮控制，預計於2021年7月，完成可控制火箭的發射， 只要成功，在不遠的未來，台灣有機會擁有自行發射載物火箭的能力，全球目前也僅有13個國家有此能力 。過去台灣曾接續讓福衛五號、七號升空，皆委由美國代為發射。

為什麼發射火箭是一件重要的事情？

未來ARRC預計發射，具備有推力控制系統，期望能精準入軌的火箭HTTP-3AT。 ARRC

但射火箭到底有多難，台灣為什麼要能夠自己射火箭？

吳宗信解釋說：「只要投入火箭研發，你就知道理工學院裡為什麼會有這些科技。」要做一支火箭，必須整合數學、機械、電機、物理、化工、材料、航太等技術，沒有辦法以一人之力完成。

也因為火箭領域橫跨眾多產業，吳宗信認為火箭有機會成為一個火車頭，帶領所有產業前進，「要射火箭，每一個產業都要拿出最頂尖的技術、最頂尖人才，可以促進產業的升級。」就如同1950年開始的太空競賽到1969年阿姆斯壯登月，也造就一大步的科技躍進，包含從現在的運動鞋、運動場的天花板、防火衣、消防設備，甚至是電腦，都是太空競賽下的產物。

如果台灣有能力自製火箭，也有機會讓所有的產業升級。

此外，吳宗信認為，發射火箭有助於一個國家的自信心，「只要在現場看過火箭發射，真的會流眼淚，如果我們能自己發射火箭，對全民來說都是一種榮耀。」

當台灣有辦法將自製的載物火箭射向天空，可以證明台灣尖端科技的研發與系統整合的能力，也代表台灣可以有更多人有勇氣做夢。而對吳宗信來說，他的夢一直都在宇宙，將近30多年來從未變過，只是比宇宙更遠的地方，是在台灣的地面上——讓ARRC能存活下去，「希望大家能再支持我們一次！」吳宗信說。

責任編輯：陳映璇