根據《eprice》取得的5G資費表，中華電信5G資費最低繳599元、吃到飽最低1399元起。遠傳則率先公布將在7月3日開賣。

被電信業者視為機密的5G資費、開台時間，今（24）日陸續曝光。根據《eprice》取得的5G資費表，中華電信5G資費將分為8個級距，最低繳599元、享24GB流量；吃到飽最低1399元起。遠傳則率先公布將在7月3日下午開賣5G，由董事長徐旭東親自開記者會。

國家通訊傳播委員會（NCC）先前表示，期待5G吃到飽方案落在1399元，從媒體流出的方案來看，中華電信「往下」等級方案符合外界預期，但值得注意的是，除了1399元以外，還有1599、1799、2699等資費方案出現，在目前尚未出現殺手級5G應用的情況下，能吸引多少消費者採用5G，值得關注。

另一方面，資費方案表也註記5G的「熱點分享量」將有所限制。即便是1399元以上的吃到飽方案，也會有50～200GB不等流量分享限制。

至於中華電實際設計是否真是如此，恐怕要等到開台當天才能確定。

遠傳強調，7月3日除宣布遠傳的5G服務與資費；同時串聯台北遠百信義A13、SOGO忠孝館、板橋大遠百、新竹巨城，以及台中、台南、高雄大遠百的遠傳5G體驗館，和全台300多家遠傳門市，進行連線互動。當天將分享資訊，包括5G網路有多快、終端設備現況、應用與資費方案、未來發展等，讓外界能更清楚了解如何使用5G讓生活更便利。

責任編輯：蕭閔云