扮演台灣重要出口大將的電子6哥們：廣達林百里、和碩童子賢、緯創林憲銘、仁寶許勝雄、佳世達陳其宏及神基黃明漢，他們如何看下半年景氣與疫情後效應？

疫情過後，台灣電子6哥怎麼看全球變化？全球因肺炎疫情衝擊暫停交流移動近5個月，廣達董事長林百里觀察，人類未來會花更多時間在網路世界（Cyber World）上，更多智慧生活在網路世界完成，促使5G跟AI加速發展，這將是很重要的改變。

「很多時候，開會不一定要到會議室，視訊會議也很好。」林百里說，很多公司開會方式將改變，上班時間變少，變得更有效率，可以想的事更多。他指出，節省下開會的通勤時間，時間可多用於思考，腦筋更清楚，人與人也會更有效率溝通，展開腦力激盪，是很好的生活改變。

電子6哥看疫後景氣 王郁倫整理

人更常在網路世界，加速AI發展

林百里觀察，人類是一下子在網路世界，一下子在實體世界，吃飯是實體世界，打電腦或上Facebook是網路世界，而現在留在網路的時間越來越多了，更多智慧生活在網路世界中完成，因為雲端化將使AI跟5G更有效發展，比方封城時，很多工作需要AI幫忙，促使AI更加發展，更吸引人留在網路世界，這將是很重要的改變。

廣達董事長林百里主持股東會表示，疫情讓宅經濟與網路經濟更發達，更多智慧生活在網路解決。 王郁倫攝影

緯創董事長林憲銘同樣有深刻感受，認為全球生活型態大幅改變，對緯創來說扮演關鍵角色就是提供「改變人類生活的關鍵產品」，包括伺服器、新的物聯網裝置等．似乎未來五年～十年的新生活模式，被提前到半年～一年就都改變掉，

林憲銘愛打小白球，他也透露週末打球，球場常客滿，大家沒地方可去，佳世達董事長陳其宏也觀察一樣的現象，在球場遇到許多人，「各種你想像得到的人都在那邊」。

宅經濟與網路經濟加速，年輕人需求轉移

林百里坦言，疫情剛開始時他很擔憂，但深入研究後，發現疫情正改變人的生活方式，網路經濟反而興盛，他一開始的擔憂都解除了。後疫情時代看起來，新生活將是更多「宅經濟」跟「網路經濟」所推動，在家學習、遊戲跟工作，都讓筆電、智慧音箱及伺服器都有蠻大需求，廣達不僅第二季不錯，下半年應該還會成長。

「現在第二季跟第三季訂單還是很強。」林百里說。在廣達第二季筆電出貨量衝高後，一度擔心後續怎麼辦？但第三季仍接單樂觀的關鍵，是「老機換新」需求，當宅經濟雲端應用增多，也讓筆電需求比手機更重要，即使第四季，林百里也認為是很正面樂觀。

林百里認為，年輕人需要手機，但人人都已有一支，接下來會更迫切需要筆電，筆電將是需求返升的轉折點。 經理人

「宅經濟是筆電需求，手機是移動經濟。」林百里說，過去人人要手機，但現在大家都已經有了，量體很大，現在更需要筆電處理更多事，畫面更大，速度快很多，能處理更多事，現在更多年輕人要買筆電，這將是筆電需求反轉的機會點。

即便業界仍舊擔心全球經濟衰退衝擊購買力，但林百里認為，宅經濟是生活的改變，而不是經濟的改變，即使預測筆電2021年的需求，他也認為十分樂觀。

疫情加速醫界擁抱科技，林百里：最難是人

疫情下除了改變人類生活，連醫學界也出現變化。「醫生態度是有改變的！」林百里多年前就發展智慧醫療，他坦言除了疫苗發展及生物化學研發加快，病床也更智慧化，醫院願意思考更有效率管理病人的方法，比方負壓病房智慧化，智慧病房數位化，讓醫護人員能減少病人接觸，依舊能獲得數據。

推行智慧醫療多年，林百里透露，智慧醫療改變醫療行為，最難是怎麼使醫生相信「你會幫助他們」，其次是怎樣讓醫療醫院肯付錢，因為醫院是非營利機構，要他們付錢很困難，所幸這一方面健保局提供很大幫助，而疫情中也讓全世界看到台灣醫學很棒。

和碩董事長童子賢（右）與執行長廖賜政（左）認為下半年相當樂觀一路成長。 王郁倫攝影

對大型電子代工廠而言，似乎受到的衝擊比中型代工廠少。和碩3～5月營收連續破千億元，其中5月更創歷史新高，董事長童子賢對下半年景氣相當樂觀，他指出，首季業績雖是負成長，但第二季就會恢復轉正，下半年相信會持續向上，執行長廖賜政補充指出，目前訂單、原物料、出貨都很正常，大家都在期待5G的來臨，「我們跟客戶都準備好了！」就看疫情發展，看消費者對新品的反應。

緯創董事長林憲銘則指出，第二季從5月起營運開始恢復，感覺今年營運已經步上正軌，他指出，而緯創許多產品扮演關鍵角色。

林憲銘笑說，現在開始覺得「今年不至於糟糕」，因為第二季沒想像差，甚至比一開始預估的還要好，第三～四季的能見度只有伺服器還行，消費及企業市場還存不確定性，今年整體看起來預估會跟去年差不多或略好，不至於很好。

緯創也將持續加碼投資台灣，他透露最近在北台灣找地，未來很多核心技術的測試驗證一定在台灣，會以台灣為中心思考全球佈局。

緯創董事長林憲銘認為疫情讓5～10年的生活改變加速半年完成。 王郁倫攝影

佳世達估上下半年1：1，一好球兩壞球

佳世達則相對保守，董事長陳其宏在19日股東會後表示，今年上半年業績維持正年成長，其實表現還不錯，這都是源自去年併購５～６家公司，挹注營收，但眼看歐美疫情持續失控，5月起預估歐美受影響程度將持續放大，由於疫情變數大，他不敢太過樂觀，會保守預估上下半年業績比將呈現1：1，全年將拼一下力求持平。

在四大事業群中，解決方案事業群業績表現不錯，其下代理思科視訊會議服務的聚碩業績大幅成長，在家辦公，也讓顯示器業績成長，雲端跟5G基礎建設需求也不錯，不過疫情下也有業績受災區，受醫院減少非必要營運下醫療事業體受影響，辦公投影機需求也銳減20%，佳世達則預估本身投影機業務將年減1成內。

佳世達董事長陳其宏表示，儘管上半年公司業績正成長，表現不錯，但下半年會保守看待。 王郁倫攝影

陳其宏相當看好是顯示器下半年需求，由於歐美在家上班需要較大顯示器，5月以前，大企業多半直接下單採購發給員工，一個訂單高達10萬台或25萬台，但後來這些訂單全在5月中旬後消失，原來企業改發錢1,000～2,000美元給員工自己買，商用類型顯示器業績大增40~80%，由於目前還缺貨中，他樂觀預估顯示器需求將延續到下半年。

仁寶、神基第三季估比Q2下滑

反過來說，仁寶跟神基對下半年展望則相對保留，仁寶總經理翁宗斌表示，第二季教育與商用筆電大拉貨之後，下半年將回復正常，所以第三季業績將季減，高峰出現在第二季。全年也因現在缺料，業績能否正成長保守以對。

神基董事長黃明漢認為下半年汽車產業復甦，遠距教學需求將持續。 王郁倫攝影

強固電腦品牌神基第二季業績也季增率超過2成，交出亮麗成績，不過董事長黃明漢也透露，第三季業績難以高於第二季，但下半年也有兩個亮點，首先是汽車工業上半年幾乎停工，第三季陸續復工，第三季單季營收將力拼與去年同期持平，下半年隨營收占比10~12%的汽車機構件業務將逐漸恢復，線上教學也將拉動一波教育筆電採購商機，全年可否拼與去年持平仍在努力中。

責任編輯：蕭閔云