由於越來越多的大品牌商紛紛表態加入#StopHateforProfit運動，Facebook為止血更新廣告政策，禁止含有種族宗教等身分認同的仇恨內容。

由於越來越多的大品牌商紛紛表態加入#StopHateforProfit運動，Facebook宣布更新廣告政策，明令禁止包含對種族、民族、國籍、宗教信仰、性別、性向、移民身分產生人身、健康、生存威脅或歧視的廣告內容，明顯想挽回廣告主對Facebook平台的信任。然而，Facebook這次改變的僅是廣告內容規範，對於用戶的沒有付費的一般發文並無任何限制。

Facebook更新後，若是發文內容違反平台政策，但因其公共利益價值而必須被保留在平台時，Facebook會將此內容標記為「具有新聞價值」作為例外的識別方式。Facebook執行長馬克．祖克伯（Mark Zuckerberg）表示：「Facebook是一個為群眾發聲的平台，尤其是那些較沒有話語權，或因身處弱勢而無法分享自身經歷的人們。」

Facebook在短期內損失多家重要品牌廣告主，龐大的收入損失和媒體議論帶給Facebook不小壓力。尤其消費品大廠聯合利華上週五表示，在Facebook、Instagram、Twitter等社群媒體的廣告費將暫停至年底之後，包括星巴克、可口可樂、百事可樂、Hershey’s巧克力、Levi’s牛仔褲、Honda汽車、Patagonia、The North Face、Verizon等公司都跟進加入#StopHateforProfit運動，暫停在Facebook廣告費用。

擁有立頓（Lipton）、康寶（Knorr）、多芬（Dove）等多個知名消費品的聯合利華，每年投注在社群媒體的行銷費約為300億台幣（10億美元），而聯合利華表示原本的社群媒體行銷費用將轉移至其他媒體管道，以完成原定的行銷規劃。

美國有色人種協進會（NAACP）、媒體改革團體Free Press等六大非營利組織在6月17日發起「停止從仇恨中謀利」（#StopHateforProfit）運動，希望廣告商、品牌商都能在7月暫停花費在Facebook上的廣告費用，作為抗議Facebook在美國近來的種族衝突中，不僅未修改社群政策並停止與種族仇恨相關的廣告，同時還從這些廣告中獲利的做法。由於支持#StopHateforProfit運動的企業越來越多，且預計將有更多企業將表態加入的狀況下，Facebook為止血而宣布的新廣告規範是否能讓廣告主滿意，仍有待觀察。

資料來源：The Verge-1、The Verge-2、Bloomberg

責任編輯：蕭閔云