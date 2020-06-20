非裔美國人佛洛伊德被警察壓頸致死後，美國企業紛紛響應種族平等，近期Facebook、Google及Netflix執行長，相繼宣佈投入資金助力種族平等。

有「溫柔巨人」之稱的非裔男子佛洛伊德，被警方壓住頸部致死後，美國企業界掀起一股種族平等浪潮。正值美國六月節（解放黑奴紀念日），Google、Facebook及Netflix等企業巨頭也紛紛打開荷包，合計投出近5億美元資金（約新台幣150億元），為種族平等做出貢獻。

Facebook營運長雪莉．桑德柏格（Sheryl Sandberg）宣佈，他們將拿出2億美元支援黑人企業或組織，為美國的種族平等付出一份心力。

Facebook砸2億美元支持黑人企業，目標2025年提升黑人高管至3成

這2億美元資金計畫分為幾個項目使用，其中2,500萬美元將用在黑人創作者身上；7,500萬美元運用於捐贈現金給黑人企業、組織，或提供廣告折抵金上；剩餘的1億美元則將投入黑人供應商身上，包括設備、建築及行銷機構等等。

除了Facebook這次捐出的2億美元，祖克柏先前也承諾捐出1,000萬美元助力種族平等。 Facebook

桑德柏格更補充，除了承諾投入黑人供應商的1億美元外，他們預計花費10億美元於種族多元化的供應商身上。

2億美元援助金只是Facebook支持種族平等的其中一項行動，Facebook還打算在App中添加新專區，專門呈現黑人故事並提供教育資源，向用戶呼籲種族平等。

另外，社群巨頭還計畫在2025年時，將有色人種高管比例提升至30%。儘管Facebook每年都會發布多元性報告，在提升員工多元性上卻一直成效不彰。2019年報告指出，目前Facebook員工只有3.8%是黑人，管理層更只有3.1%黑人。相對地，非裔人口約占美國總人口的13%。

Facebook營運長桑德柏格表示，公司除了捐出2億美元外，也計畫提升內部的員工多樣性。 Shutterstock

Facebook並非唯一在六月節為種族平等做出承諾的企業，Google稍早宣佈拿出1.75億美元投資黑人企業家，同時預計在2025年前將有色人種高管比例提升至30%，目前Google員工僅3.3%是黑人，並且過去多年來幾乎沒變化。

Netflix執行長捐1.2億美元獎學金，吸引更多人向黑人學術單位捐款

在Facebook、Google等企業紛紛做出承諾的同時，Netflix執行長里德．海斯汀（Reed Hastings）與妻子帕蒂．奎林（Patty Quillin）也向黑人學院聯合基金、史貝爾曼學院及莫爾豪斯學院等傳統黑人大學，捐出1.2億美元作為獎學金，這是黑人學術單位史上最大筆捐款。

對海斯汀來說，這1.2億美元捐款是個魚餌。海斯汀指出，以往白人手中的錢只會捐給白人機構，這令鈔票永遠停留在白人的口袋，他希望這筆捐款能引發其他有錢人效法，共同捐錢給黑人學術單位。

Netflix執行長海斯汀希望，這筆1.2億美元的捐款，可以引來更多有錢人捐錢給傳統黑人大學。 數位時代資料照

黑人大學資源遠遠少於傳統的白人名校，哈佛等常春藤名校獲得的捐款高達上百億美元，莫爾豪斯學院則僅有數億美元，史貝爾曼學院更是總資產只有3.9億美元。

某種程度來說，黑人位居高管的比例極少，也間接拉開大學捐款間的差距。莫爾豪斯學院校長大衛．湯瑪斯（David A. Thomas）表示，「我們的畢業生同樣表現傑出，但我不認為其中有億萬富翁。」

海斯汀也希望能提升Netflix的員工多樣性，根據Netflix官網統計，目前黑人約占Netflix員工中的7%，已經超越Facebook、Google數據，但仍低於人口比例的13%。

海斯汀表示，「我們希望這筆1.2億美元捐款，能幫助更多黑人學生實現自己的夢想，並鼓勵更多人提供支援這些學校，一齊扭轉世代承襲的不平等現象。」

資料來源：CNBC、New York Times

責任編輯：陳映璇