受累於疫情影響，Nike上季獲利慘虧232億，執行長John Donahoe預告裁員即將到來。

受累於防疫封鎖措施而導致零售店暫時關閉，運動用品大廠耐吉（Nike）上季獲利意外虧損7.9億美元（約新台幣232億元），執行長John Donahoe向員工發送一封電郵，預告裁員即將到來。

Nike表示，為推動網路銷售業務，計畫進行整合資源，因此考慮裁減人力。據悉，裁員行動會分別在7月及秋季進行，人數尚不清楚，但預估零售店、配送中心及Air MI生產基地將不受影響。

據美國證券交易委員會（SEC）的申報文件，Nike擁有7萬6,700名員工。

Nike的股價自3月23日收盤以來已上漲超過50%。在新冠病毒迫使其全球大部分門市關閉後，該公司第4財季銷售額下降38%，淨虧損7.9億元，這是個罕見的結果，在過去8年中，該公司只有2次未達到獲利預期。

不過，封鎖期間在Nike線上銷售大增75%。 Nike表示所有地區數位銷售皆呈現兩位數增長，該季線上業績約占整體營收的3分之1。

Nike指出，目標電子商務銷售額在「可預見的未來」占營收的50%。John Donahoe強調，將持續投資最大的商機，包括與數位市集有更多的連結。他並指出，6月數位事業業績已增三位數，但實體零售流量仍低於前一年同期水準。

本文授權轉載自：鉅亨網