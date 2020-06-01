美國一名非裔男子在上周遭警方暴力執法致死，導致大批民眾上街示威抗議，並引發多起暴力衝突，讓剛被疫情重創的零售業再次面臨新威脅。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方暴力執法致死，引發全美大規模暴動，抗議民眾上街砸毀汽車和商店，讓已受武漢肺炎疫情重創的零售業，又面臨另一波威脅。

路透社、《華爾街日報》報導，上週四（25日），佛洛伊德在美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭到白人警察以膝蓋壓頸，壓制俯趴地上，當時佛洛伊德不斷哀嚎，並慘叫說：「我無法呼吸」，但警方不為所動，佛洛伊德最終窒息而死，過程被路過民眾錄下發佈到網路上，引發輿論撻伐。

由於大批民眾示威抗議，並上演數起暴力衝突，多個州宣佈進入緊急狀態。目前包括連鎖超市Target、沃爾瑪（Walmart）、Nike和眾多非連鎖商店已關閉數百個據點。運動品牌愛迪達（Adidas）暫時關閉旗下所有美國門市，網購平台亞馬遜則表示，已調整或縮減部分城市的送貨路線，以保護員工安全。

運動品牌愛迪達（Adidas）暫時關閉旗下所有美國門市。 ShutterStock

沃爾瑪發言人週日（31日）表示，目前為止，旗下門市遭遇搶劫和其他財產損失，但沒有員工受傷。

美國加州高檔購物中心Grove Shopping Center遭抗議民眾闖入，洗劫百貨公司Nordstrom、名牌太陽眼鏡雷朋（Ray Ban）和蘋果門市Apple Store等商店。Nordstrom透過電子郵件告訴路透社，該公司已於週日暫時關閉所有據點。

蘋果發表電子郵件聲明稱，該公司決定關閉美國多間門市。不過，蘋果未具體說明關閉的門市數量，以及關閉時間將持續多久。

據美國商務部日前公佈，美國4月零售銷售額較3月下滑16.4％，跌幅超越3月修正值8.3％，續創1992年開始統計以來最大跌幅。根據MarketWatch事前調查，經濟學家原先平均預期，4月零售銷售額為月減12.5％。

責任編輯：林芳如

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