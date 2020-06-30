在傳出假帳醜聞後，德國支付巨頭Wirecard宣佈破產，前執行長也遭到警方逮捕，負責審計的安永形容這是一場「精心策劃的詐騙案」。

由於帳戶中19億歐元「憑空消失」，德國支付巨頭Wirecard最終在上週宣佈破產，前執行長馬庫斯．布朗（Markus Braun）也被警方逮捕，這起假帳醜聞也暫時告一個段落。

這起假帳疑雲始於負責會計審核的安永在上週聲稱，無法找到Wirecard帳上的19億歐元現金，不僅執行長下台，股價更嚴重崩落，一週內跌幅達95%。這「不翼而飛」的19億歐元現金，相當Wirecard 4分之1的資產、過去8年的營收總和。

在經過數日追溯、菲律賓央行的澄清後，Wirecard坦承，這筆鉅款可能「根本不存在」。且因為沒能在6月19日前發布財報，銀行有權中止高達20億歐元貸款，然而Wirecard手中現金僅存2.2億歐元，根本無力償還債務。

最終Wirecard宣佈，因為無法履行6月30日、7月1日到期總計13億歐元債務，已向慕尼黑地方法院申請破產，將與各大銀行業者再次協商如何善後。

此外，Wirecard宣佈破產後，也考慮是否替子公司一併宣佈破產，有報導指出，目前一間北美子公司正急忙將自己賣給其他業者，極力與Wirecard劃清關係。

一場精心策劃的詐騙案件

「有明確的跡象顯示，這是一場精心策劃的複雜詐欺事件，牽涉世界各地多方的有意欺瞞，」揭露Wirecard假帳醜聞的會計師事務所安永表示，「即使是最全面、完整的審計流程也可能無法發現。」

不過，Wirecard的假帳並非做得天衣無縫。從2019年初開始，《金融時報》便緊咬Wirecard不放，數度揭露德國支付巨頭運用多種手法竄改帳目，虛增公司手中握有的現金餘額。

今年4月底，會計師事務所KPMG也發布獨立調查報告，同樣聲稱無法核實10億歐元的帳目現金餘額，這些真實性受到質疑的交易源自杜拜、慕尼黑、都柏林等地，是營收的主要來源，與《金融時報》去年的調查結果相似。

由於安永已負責審計Wirecard多年，因此直到現在才揭露假帳醜聞也受到外界不少質疑其失職，更有投資者打算向安永提起訴訟。這起事件也令外界比喻起昔日美國能源巨頭安隆的假帳醜聞，該公司在2001年宣佈破產。

從國家之光到污點，德官員呼籲政府加強對企業監管

在Wirecard宣佈破產前，被視為事件主謀的前執行長布朗也遭到德國政府逮捕，檢察官指控他偽造帳目，營造公司資金雄厚的假象，藉此吸引投資人及客戶。被逮捕後布朗以約500萬歐元交保。

布朗在2002年加入Wirecard擔任執行長與技術長，透過經手情色產業、線上遊戲等同行不願處理的支付交易壯大公司，帶領這間新創成為德國的支付巨頭，並在2018年取代德國商業銀行成為DAX指數成分股，股價更一度逼近200歐元。

縱然布朗聲稱，Wirecard才是這場精心策劃的詐欺案下的受害者，但外界並不相信他的說法。歐洲央行監事會成員菲利克斯．胡菲德（Felix Hufeld）也表示，發生這種事真是一場醜聞，形容這「完全是一場災難」。

德國財政部長奧拉夫．蕭茲（Olaf Scholz）指出，對企業的監督出現致命問題，尤其是在會計及財務報表方面，審計人員及監管單位沒有發揮他們應有的作用，呼籲政府應採取行動強化對企業的監督。

資料來源：CNN、Bloomberg、New York Times、CNBC

責任編輯：陳映璇