德國支付巨頭爆出假帳疑雲面臨破產危機，宣稱19億歐元「憑空消失」，市值240億美元在5天內跌至不到20億美元。

昔日的德國支付巨頭Wirecard，如今卻面臨存亡關頭，因為其帳戶中的19億歐元（約新台幣627億元）憑空消失，追溯多日仍不知去向，不光執行長請辭，股價更在短短幾天內暴跌87%。

德國支付巨頭Wirecard每年經手數百億歐元的金融交易，市值曾一度高達240億美元，然而在負責審計的安永會計師事務所於上週四宣稱，找不到帳上19億歐元現金後，市值在5天內跌至不到20億美元，華爾街將其股票評等下修6個等級，現在距離最低層級的「垃圾股」只有一步之遙。

這19億歐元對Wirecard非同小可，占該公司總資產的4分之1，等同過去8年來的所有利潤。在此之前Wirecard已3度延後公佈2019年財報，由於沒能在6月19日前發布財報，銀行有權中止高達20億歐元的貸款，可能導致支付巨頭面臨破產。

被外界視為「假帳主謀」的執行長馬庫斯．布朗（Markus Braun）在上週五請辭，營運長詹．馬薩雷克（Jan Marsalek）也被停職至6月底。讓人感到諷刺的是，布朗上週才在推特上表示，「等到局勢穩定後，Wirecard仍將是支付業界成長最快的公司之一。」

深陷假帳疑雲多時，被媒體指控膨風公司現金

Wirecard對外宣稱，公司是一場「大型詐騙」的受害者，然而從去年開始，Wirecard便不斷被《金融時報》踢爆假帳醜聞，也加深外界對該公司做假帳的質疑。

2019年1月，《金融時報》調查後指出，Wirecard在新加坡運用被稱為「往返交易」（round-tripping）的手法，涉嫌「竄改帳目」及「洗錢」。

《金融時報》去年開始，便不斷踢爆Wirecard有做假帳疑慮。 Flickr via Financila Times

《金融時報》又於去年10月披露，Wirecard疑似膨風杜拜、柏林子公司的營收及利潤，欺騙安永會計師事務所10年之久。接著12月，Wirecard再度被指利用交易中介人（escrow）帳戶，虛增公司的現金餘額。

Wirecard否認這些指控，甚至提告《金融時報》與賣空者勾結，試圖透過這些報導做空公司。《金融時報》也反駁Wirecard的聲明，最終才經律師事務所RPC獨立調查證實，《金融時報》並未與賣空者串通。

布朗在2002年加入Wirecard擔任執行長及技術長，領導公司在2005年反向收購呼叫中心公司InfoGenie AG上市。靠著處理許多競爭者不願經手的線上遊戲及色情產業交易，Wirecard快速壯大，成為德國唯一在歐洲上市的支付公司。

後續Wirecard砸13億歐元瘋狂併購20多家公司，吃下花旗集團在美洲及亞洲的業務，將生意拓展至全球市場。2004年至2018年期間，其營收成長50倍，市值足以與SAP、英飛凌比肩，更成為德國股票指數DAX的成分公司。

錢到底去哪？Wirecard坦承：可能根本不存在

然而這德國的驕傲，如今卻被《彭博社》形容為「國家的難堪」，不翼而飛的19億歐元，讓Wirecard過往累積的信譽毀於一旦，若造假屬實，代表這間公司嚴重誇大了交易流量，將面臨破產。

倘若無法找到人間蒸發的這19億歐元，Wirecard手中的現金僅有2.2億歐元，目前超過15家銀行正在與Wirecard談判。

Wirecard曾聲稱，公司這筆19億歐元資金存放在兩家菲律賓銀行，並失去了蹤影。然而菲律賓央行駁斥，這筆錢根本沒有進到菲律賓，且受到指控的BDO及BPI兩家銀行分別表示文件是偽造的，Wirecard甚至不是他們的客戶，沒有任何業務關係。

Wirecard最終坦承，憑空消失的19億歐元，可能根本不存在。 shutterstock

最終，Wirecard在本週的聲明中表示，「經由董事會進一步評估，可能根本不存在這19億歐元現金。」並聲稱正持續對此事進行調查，且不排除可能往年帳目都會受到影響。

Wirecard指出，他們正在與銀行討論延後6月底到期的貸款，以及對公司進行重組，裁撤業務及產品部門以降低營運成本。不過《彭博社》指出，延後還款拖延破產在德國是非法的，這間支付巨頭的下一步該怎麼走，恐怕沒有人知道。

資料來源：Bloomberg、金融時報、Reuter、CNBC

責任編輯：陳映璇