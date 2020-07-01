一場肆虐全球的疫情改變人類的生活及辦公習慣，#COMPUTEXOnlineTalks聚焦5G及AIoT關鍵技術，探討全球技術該如何持續推動成長。

台達 – 智慧健築: 以IoT打造健康舒適之綠建築

台達電子品牌長郭珊珊，協同台達樓宇自動化解決方案事業處資深處長江文興、國際WELL建築研究院亞洲區高級總監張為舜，以「SMART WELL BEING」為題分享健康綠建築的重要性。SMART代表台達領先業界的IoT物聯網智慧樓宇解決方案、微電網系統及8K投影等尖端技術，WELL則是全球領先的健康建築標準。台達去年成為國際WELL建築研究院拱心石級會員，透過SMART 結合WELL，以科技提升建築節能及舒適性，帶給使用者健康與幸福感。

國際WELL建築學院正推動WELL健康建築標準，位於臺北的台達新辦公大樓也在爭取WELL認證中，這項標準將健康策略歸納為10大概念，包含空氣、水、營養、光、健身、舒適、材料、聲環境、精神和社區，企業可將相應的健康策略納入建築設計、營運及管理政策中，為員工帶來實際的健康益處。

WELL標準旨在打造健康居住環境，結合台達以IoT為基礎的智慧樓宇解決方案，不僅節能且達到能源管理外，也整合多項控制系統，提升整體舒適度。台達智慧樓宇解決方案將空調、室內空氣品質監控、照明、基礎設施、能源管理、安防門禁監控等子系統整合在樓宇管理平台上，透過整合資料達到最佳化連動控制。例如根據環境或使用者需求，變換照明色溫及亮度，藉此調節生理時鐘及達到更好的睡眠品質；根據室內空氣品質監控結果，如溫度、濕度、CO2、PM2.5、PM10等指標，啟動空氣清淨機等設備。此外，多家知名醫院也已導入台達智慧建築解決方案，藉由跨系統、跨建築的管理平台，將設施維運參數數據提供給院方進行大數據分析，透過分區空調及照明控制，不僅營造讓醫護人員及患者感受溫濕度舒適的環境，同時抑制細菌產生，提升醫院營運維護效率。

在未來的智慧建築中，台達提供的開放物聯網(Open-platform IoT)架構，緊密結合複雜的系統及邊緣終端設備，為居住者及大樓設施管理者帶來更多價值。以醫院為例，透過非接觸式的感知技術，可偵測患者即時行為，系統提供即時警告及採取因應措施，將傷害降到最低。以良好綠建築結構設計為基礎，加上樓宇自動化的互動智慧控制，打造健康舒適、令人身心愉悅的環境。

明基佳世達解決方案聯盟 – 雲端轉型新時代

在新冠肺炎的衝擊下，可預見科技將乘勢改變產業運轉及工作模式，由佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻帶領，來自電腦運算(友通資訊)、網通(明泰科技)及資安(其陽科技)等領域專家，剖析如何透過5G、AIoT，盤點並規劃人、貨、場的流程，協助醫院、工廠、企業和商店，進入雲端轉型的新時代。

李昌鴻總經理指出，因應疫情採取的居家辦公模式，凸顯企業及組織亟需採用以雲端為基礎的系統，也衍生學校啟動遠距教學系統、醫院設置ICU儀表板及清潔機器人等智慧應用方案。佳世達與合作夥伴整合OT、ICT技術及Apps，提供智慧辦公室、智慧工廠、智慧校園、智慧醫院等解決方案，從自動設備控制器、網路儲存設備、伺服器到虛擬機，均連接到全新雲端系統，面對疫情可以滿足企業及組織的需求，長期則是協助企業及組織完成雲端轉型。

友通資訊研發中心副總經理吳羅龍則提到，儘管「智慧工廠」對製造業已經不是新的話題，實際上咸少企業達成工業4.0轉型目標。製造業正面臨兩大挑戰，包括Z世代消費者追求客製化、個性化商品，以及不再追求買斷高價奢侈單品，改而擁抱共享經濟。因此，企業必須與客戶需求及應用市場保持高度鏈結，以求有效掌握市場變化。製造過程必須走向數位化，透過虛實整合系統，讓實體設備能歸納物料以及產能的現況，進而提供可反應當下市場供需的資料，以瞭解並控管製成，達到最佳生產效率。透過以資料驅動生產的運作模式，管理者能迅速掌握現場狀況，進行精準問題診斷及預測。5G網路的高效能、低延遲特性，讓機器之間趨近溝通對話零時差，可同時處理大量指令及傳送和接收資料，落實工業4.0。

關於5G企業網路應用於智慧工廠帶來諸多正面效益，明泰科技無線寬頻事業體總經理周暘智進一步指出，運用5G企業網路與 Multi-Access Edge Computing(MEC)邊緣運算建設的工廠，可減少30%機器停擺時間，降低20%機器維運成本，並提升15%生產效能。透過專業技術平台，整合5G IoT設備(consumer premise equipment)，提供客戶端到端(end-to-end)的5G企業網路解決方案，即時線上管理，有效遠距監控，實現企業營運不間斷目標。

另一方面，為滿足企業系統雲端化及居家辦公需求，其陽科技推出NFVi與SD-WAN解決方案組合，包含從雲端(cloud)、核心(regional/core)、邊緣(edge)到本地(premise)設備，皆以5G拓展頻寬及加速雲端運算反應，其陽科技產品處副總經理陳啟文指出，這些設備皆可與5G虛擬網路功能整合，同時也具備加載網路安全軟體之能力，包括防火牆、UTM、入侵防禦系統等，確保企業系統雲端化及執行居家辦公時的資訊安全防護。

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