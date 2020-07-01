11家保險公司與壽險公會組成的「保險業理賠聯盟鏈」，在今（7/1）日正式上線，預計將試辦六個月，保險體驗將產生那些改變？《數位時代》帶你一次看懂。

無論是申請理賠或變更保單個資，只需要向一家保險公司提出申請，其他有投保的保險公司，資料會同步更新，保戶不必再東奔西跑，這樣方便的體驗，現在已經能做到。

11家保險公司與壽險公會組成的「保險業理賠聯盟鏈」平台，在今（7/1）日正式上線，預計將試辦六個月，隨著保險科技（Insurtech）發展，保險體驗將產生那些改變？《數位時代》帶你一次看懂。

為何需要有保險業理賠聯盟鏈？有哪些業者參與？

台灣人愛買保單，根據統計，國人平均持有3.3張保單，超過亞洲平均的2.2張、全球平均2.3張。

過去要申請理賠，或是變更保單個人資料時，保戶常因為投保多家保單，必須分別向不同保險公司提出申請，不僅耗費時間，流程也不便利。

金管會在今年三月，核准國內11家保險公司，透過區塊鏈技術，試辦「保險業理賠聯盟鏈」。

參與的壽險公司包括：新光人壽、國泰人壽、台灣人壽、 南山人壽、富邦人壽、元大人壽、中國人壽、全球人壽、第一金；產險公司則有：國泰產險、富邦產險。

從七月一日起，將試辦六個月，此外，英國保誠人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、安聯人壽、中華郵政、AIA友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等8家保險公司表示，試辦啟動後，也有意願加入保險業理賠聯盟鏈。

保險體驗有哪些不同？那些資料可同步？

保險業理賠聯盟鏈的目的，是希望透過「單一申請、文件共通」，提升保戶便利性，以及保險公司作業效率。國泰人壽表示，聯盟鏈共通的資料，可以分為兩大層面。

1. 個人資料變更： 保戶若要變更保單的姓名、身分證字號、地址、電話、電子信箱、電話號碼，只需要在其中一家保險公司申請變更，其他參與試辦的保險公司就會同步更新資料。

2. 理賠申請： 保戶需要申請理賠時，只需要向其中一家保險公司提出申請，「理賠聯盟鏈」會將資料同步給其他保險公司受理。需要注意的是，根據金管會規定，試辦期間，申請理賠保單僅限定傷害險和健康險的醫療給付，排除團險、旅平險。

如何申請？個資會有疑慮嗎？

國泰人壽指出，想參與試辦的保戶，可以透過業務員或各家官網線上申請的方式，同意將保險資料傳送到共享平台，因此系統只要辨識到是同一人，資料就會同步保戶有往來的保險公司。

與多家保險公司共享資料，個資安全是否有保障？聯盟鏈背後結合塊鏈技術，保戶同意共享的資料，會儲存在區塊鏈上，因為具備分散式儲存驗證的特性，所有的變更紀錄都會在鏈上同步，未來有任何爭議事件發生時，都有資料可以舉證，保障保戶權益。

責任編輯：陳映璇、蕭閔云