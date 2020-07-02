遊戲社群平台Discord宣布獲1億美元融資，估值上看35億美元，並將跨出遊戲領域，營造一個任何人都能放鬆享受的社群空間。

5年前，Discord以一介遊戲社群平台之姿問世，成為許多遊戲玩家溝通的首選。現在，他們宣稱將跨出遊戲領域，像Snapchat、Twitter般，不只服務玩家，而是成為所有人的網路社群平台。

這不代表Discord要放棄遊戲玩家們，Discord在部落格中表示，遊戲是令人們來到Discord的主要原因，他們始終對此心懷感激。Discord改變營運方針，並非將玩家們當作踏腳石，藉此搶攻更主流的市場，而是用戶們的需求引領這項轉變。

Discord指出，「隨著時間過去，許多人意識到並大聲喊出，他們想要一個可以和社群、朋友放鬆交談的場所；想要一個和其他人真心對話、度過美好時光的地方，無論是閒話家常、學習或者分享意見，一個讓你有歸屬感的空間。」

在宣佈營運方針轉變的同時，Discord也透露獲得一筆1億美元（新台幣30億元）融資，聲稱他們將運用這筆資金對社群、新功能以及公司本身進行投資，加速邁向更主流社群平台的願景。獲得這筆資金後，Discord的估值也上看35億美元（約新台幣1,050億元）。

Discord是什麼？

Discord成立於2015年，是一個供玩家們交流，以及遊戲內語音溝通的平台，類似於台灣曾經的RC語音，憑借沒有廣告、可在網頁上直接使用等特點，快速擄獲世界各地玩家，短短幾年間成為全球首屈一指的遊戲社群平台。

Discord允許玩家加入各式各樣的伺服器，和同好、親朋好友們一同交流，享受美好時光。 Discord

2018年時，Discord公佈註冊用戶數達1.3億人；隔年這個數字成長至2.5億，2020年Discord註冊用戶更有3億人之多，目前每月活躍用戶數則為1億人，過去一年中成長50%，達到Twitter、Snapchat約3分之1的水準，每日通話時間也高達40億分鐘。

拜訂閱服務Nitro所賜，儘管沒有擾人的廣告，Discord去年營收仍達到7,000萬美元，並且今年上看1.2億美元。Nitro提供用戶更豐富的聊天功能（如表情圖案），以及更大上傳容量、實況畫質。

不只有遊戲玩家，防疫帶動大量一般用戶進駐

雖然Discord深受遊戲玩家青睞，但其龐大用戶族群中仍有相當比例不是遊戲玩家，根據《富比士》報導，約30%用戶使用Discord並非為遊戲目的。

自新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發後，Discord也像Zoom、Webex一般，受到更廣泛的民眾使用， 學生運用它舉辦讀書會、老師藉此授課，甚至反種族歧視人士，也利用Discord組織抗議活動 。

領頭這筆1億美元融資的創投公司Index Ventures創辦人丹尼．瑞莫（Danny Rimer）則舉例，Discord在法國被用作遠端授課的主要App之一，3月份登上下載熱門前10排名。

Discord技術長Stan Vishnevskiy表示，他們現在開始降低對遊戲領域關注的比重，將部份重心放在「聯繫人們、聊天及和朋友打發時間」等項目。疫情期間，Discord也針對防疫需求優化功能，例如將實況觀眾上限從10人擴充至50人。

Discord創辦人Jason Citron表示，他們不會放縱白人至上主義、種族主義等不當企圖在平台上滋生，將果斷進行打擊。 Discord

為了面向更廣大群體，Discord近來也推出「安全中心」，強化打擊平台上的仇恨言論及種族歧視，Discord創辦人Jason Citron表示，「我們會果斷採取行動打擊白人至上主義者、種族主義者，或者任何將Discord用在不當企圖上的人們。」

「我相信Discord是平台的未來，它展示了平台如何負責任地為有著共同興趣的人們提供安全空間。」創投公司Index Ventures創辦人丹尼．瑞莫（Danny Rimer）指出，Discord不像Facebook一樣推播原始內容，而是為用戶和朋友們創造一個共同天地。

某種程度來說，Discord正是Facebook私密社群願景的體現。2019年時，當時深受隱私紛擾的Facebook宣稱，他們將專注在私人訊息，打造如客廳般令人安心的社群空間。

瑞莫提到，「他們致力打造的事物有著巨大價值，如果他們能堅持這條發展道路，我們會非常非常開心。」

資料來源：Forbes、Discord、TechCrunch、The Verge

責任編輯：陳映璇