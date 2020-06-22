任天堂今年3月推出《動森》大獲成功，讓這間日本遊戲巨頭，開始考慮從手遊領域抽手，專注自有平台上。

今年3月下旬，任天堂推出的《集合啦！動物森友會》在全球熱銷，該遊戲系列的空前成功，讓這間日本遊戲大廠考慮從手遊領域抽手，專注在自家的行動平台上。

《集合啦！動物森友會》是《動森》系列中，史無前例的暢銷作品，推出首6週在全球賣出超過1,300萬套，不僅超過前作累積8年的銷量，並是任天堂Switch上銷售最快速的遊戲，超越《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》等重量級IP的銷售速度。

《動森》的熱賣也連帶推動Switch銷售，今年3月銷量同比成長63%，達4.61億美元，當月銷量甚至超過PS4、Xbox One等遊戲主機。目前不僅以不到一半的推出時間超車Xbox One銷量，更有望在年底前超越歷史上紅白機的銷量。

《動森》太成功，任天堂將暫緩手遊推出

也因為《動森》的成功，讓任天堂漸漸考慮減少於手遊領域的投入。根據《彭博社》報導，今年5月的財報會議上，任天堂社長古川俊太郎表示， 他們不一定會繼續推出大量手遊新作 。

隨著智慧型手機的普及與性能提升，近年來手遊幾乎成為各個遊戲廠商的兵家必爭之地，開發所需的投入遠比主機、電腦遊戲要少，卻可以輕鬆獲得龐大收益。

任天堂也從2016年開始踏入這塊領域，2018年時古川俊太郎曾說，手遊領域極具發展潛力，將成為一項創造10億美元營收的業務，顯然也想從商機無窮的手遊領域分一杯羹。

2019年，全球手遊營收已達到約680億美元。 研究公司Newzoo預估，手遊市場規模將在2020年達到772億美元，占遊戲產業整體營收近5成。

邁入2020年後，任天堂在手遊上卻幾乎沒有新消息，除了預計6月23日登場的轉珠遊戲《Pokémon Café Mix》，此外沒有任何新作開發中的資訊。

分析師認為，Switch及《動森》今年傑出的表現，讓這間遊戲大廠不必再押注於手遊領域，可以專注在自有平台的遊戲開發上。

手遊可能傷害品牌形象，近幾年投入成果不彰

任天堂減少於手遊上的投入，一部分理由被認為是為了維護品牌形象。縱然手遊市場商機無窮，卻一直是個頗受爭議的領域，尤其日本手遊常見的營利模式「轉蛋」，這種誘使玩家不斷掏錢追逐稀有角色、道具的商業手法，近年來引發廣泛爭論。

日本政府也曾為限制轉蛋商法，宣佈《景品表示法》適用於虛擬領域，並陸續修法加強管制；日本線上遊戲協會（JOGA）更自發性設立轉蛋規範，呼籲業界自肅。

為了避免類似爭議影響任天堂的品牌形象，《彭博社》指出，任天堂曾要求手遊開發夥伴，不要讓玩家在遊戲中花費太多金錢。過去推出的《超級瑪利歐酷跑》，更採一次性付費解鎖的收費模式，儘管這款手遊上架4天就突破4,000萬下載，營收卻沒能達到預期水準。

或許是對傷害品牌形象的顧忌，讓任天堂手遊一直表現平平。最近一期財報中，任天堂手遊、IP相關收入類別過去一年營收為512億日圓，同比成長11.5%，僅占整體營收的4%左右。

且有看法認為，任天堂經營的許多IP與日本手遊市場取向不合，透過轉蛋營利需要龐大的角色陣容支持，任天堂不少知名IP如瑪利歐、薩爾達傳說都不符合，只有寶可夢、聖火降魔錄等IP能夠滿足轉蛋需求。

且將玩家聚攏在自家的平台上，不僅可以促進遊戲主機的銷售，更無須與其他合作業者攤分利潤，對任天堂來說肯定是更好的選擇。何況Switch與手機同為行動平台，某種程度也是競品。

任天堂的下一款手遊至今仍是未知數，與任天堂合作開發《寶可夢大師》、《瑪利歐賽車巡迴賽》等多款手遊的網路公司DeNA，也透露今年內不會有新作品推出。

在任天堂宣佈不會推出大量手遊新作的當下，股價重挫4%，顯然不管動森、Switch表現再好，投資者仍不願任天堂放掉上看千億美元的手遊市場。在這樣氛圍下，日本手遊顧問Serkan Toto認為，任天堂不會完全退出手遊領域，未來的新作很可能只是為了應付股東所推出。

總而言之，任天堂將開發重心聚焦在Switch遊戲，無論如何都會是近幾年的趨勢。

資料來源：Bloomberg、Business Insider、任天堂

責任編輯：陳映璇