今年三月宣布將把實體門市全數關閉的美華泰，在今（1）日由台灣夏普收購，未來將改為線上電商通路，並往「日系時尚生活百貨」為目標做轉型。

台灣夏普今（1）日宣布，收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，正式跨足美妝百貨市場，要搶攻一年約600億元的美麗商機。台灣夏普指出，美華泰過去35年在台灣擁有145萬會員，未來台灣夏普入主後，將以虛擬通路為主取代實體通路經營。

此外，為有效協助美華泰進行品牌轉型與升級，除提供原有美妝、美材及生活用品外，台灣夏普亦會引入日本夏普相關資源、智能生活家電（AIoT）、美容家電及透過既有系統平台的整合，推出以「日系時尚生活百貨」為主軸的新型態電商服務平台，除滿足原有會員外，也為台灣廣大的哈日族群提供一個日式美妝百貨的購物選擇。

美華泰將撤掉實體，專心經營電商通路

台灣夏普收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，正式跨足美妝百貨市場。 Karolis Kavolelis via shutterstock

美華泰創立於1978年，與目前台灣的美妝百貨龍頭寶雅系出同門，兩者命運卻大不同。寶雅目前在全台有235家門市，並於去年增設了五金百貨新品牌「寶家」，雙品牌持續搶攻台灣生活百貨市場的大餅。然而美華泰在全台則僅有15間門市，並在今年三月時宣布所有門市都將於6月30日前陸續結束營業。

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雖然實體門市全數收掉，但在台灣夏普進駐後，美華泰將在電商平台上捲土重來，並以「日系美妝百貨」為主要的轉型目標。台灣夏普進一步表示， 他們將在7月中於台灣夏普100%投資的可購樂（COCORO Life）電商平台內成立「美華泰MIRADA品牌旗艦店」，提供上千件美妝生活百貨商品，而可購樂也計畫加碼贈送千元購物金活動，回饋給美華泰會員至可購樂平台購物消費 。

台灣夏普表示，目前並沒有經營實體門市的規畫，並將以網路電商的輕資產營運模式為主。全新的「美華泰MIRADA品牌旗艦店」也預計於今年十月正式上線，為美華泰及可購樂廣大的200萬會員及消費者提供服務。

美妝百貨轉攻線上，龍頭寶雅也將加速數位轉型

台灣夏普收購美華泰搶攻美妝電商市場的決策，對於實體門市經營有成、虛擬通路相對較緩慢的寶雅來說，不啻是一個警訊。目前寶雅並沒有自有的電商平台，只有在Yahoo奇摩網路商城下有網路店，對於經營電商的相關know-how，尚在建置階段。

不過，寶雅也在上周二（23日）舉辦的股東會上表示，今年12月底將正式推出自有支付POYA Pay，作為正式推出自有電商的前哨戰。值得注意的是，寶雅並未公開宣布關於自有電商的相關時程表，而美華泰轉攻電商一事，是否將令寶雅加速數位布局？有待繼續觀察。

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責任編輯：林美欣