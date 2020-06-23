「實體零售要做電商，流量要怎麼來？」對於這個問題，寶雅總經理陳宗成的答案是：透過自有支付POYA Pay，來奠定流量基礎。

「我們要繼續朝『成為讓顧客更喜歡的寶雅』的目標前進。」寶雅總經理陳宗成在今（23）日舉辦的股東會上這麼說。

確實，有著「百貨股王」頭銜的寶雅，除了透過多元、完整的商品品項數量吸引許多忠實顧客外，在這次新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下，寶雅也加快腳步，滿足顧客對防疫用品的需求。在過去數個月來，寶雅不僅開賣100萬片口罩在半小時內就售罄，就連第一季營收都達到42.66億元，年成長12.4％。

然而，寶雅若要讓客戶「更喜歡」，只有實體上的優化是不足的，數位佈局上更需要加強。因此，寶雅規劃要在今年12月下旬正式推出自有支付「POYA Pay」，讓這家有著23年歷史的本土企業，加速數位轉型。

寶雅今日舉行股東會，預計12月下旬將推自有支付POYA Pay 蔣曜宇攝影

12月底推POYA Pay，作為自有電商的前哨戰

為何寶雅要推出自有支付？首先，我們得先瞭解寶雅的電商規劃。目前寶雅並沒有自有電商網站，主要以網路店的模式棲身在Yahoo!網路商城平台。不過，寶雅並不是不打算設置自有電商，而是在那之前他們得要先有基本的網路流量，才符合效益。

寶雅總經理陳宗成表示，POYA Pay的推出，主要是為了搜集更多流量。 蔣曜宇攝影

陳宗成向股東表示：「為何現在有些實體零售踏入電商會失敗？拿不到流量是一大原因。POYA Pay就是為了要拿到流量。」

他指出，以公司目前內部預估，要從580萬個既有會員中獲取100萬個初期活躍會員用戶應該不是問題。寶雅公關經理朱詩蓓補充說明，這一百萬個會員所能帶來的流量，若以一般數位行銷來獲取的話，恐怕得要花上十億預算才能做到。也就是說，建置POYA Pay，相當於為寶雅帶來十億元左右的效益。

有了POYA Pay作為流量保證，寶雅未來也將進一步發展自有電商。陳宗成指出，寶雅電商將以「不與實體品項重疊」為目標，希望透過網路來補足商品的完整豐富度。未來的寶雅電商預計將提供如線上訂貨、線下取貨，以及宅配運送等取貨功能。

寶雅、寶家加速擴店，望成美妝、五金百貨市場雙冠王

至於去年首次推出，以五金百貨為定位的旗下新品牌寶家，陳宗成表示，今年預計可以達成損平。為何寶雅會進一步推出五金百貨的新品牌？除了看好國內居家修繕零售用品的需求外，更是因為寶家能夠沿用寶雅發展多年的多品項管理know-how，進一步滿足顧客在五金消費上的各種需求。

門市內的單品（SKU，最小存貨單位）數量越高，也代表選擇更多元、豐富。然而高SKU數背後的隱憂，除了管理上要顧及每家門市的SKU數穩定一致，也要有完整的系統來整合進貨的數據，營運上的門檻可說是相當高。

寶雅門市的SKU數高達6萬，與屈臣氏、康是美等藥妝門市約莫1.5萬個SKU數相比，產品多元性高上許多。「我們將這一套經營方式套用到寶家上，一樣能夠提供顧客的各項需求。」朱詩蓓補充。

陳宗成指出，去年新推出的五金品牌寶家，今年預計能達成損平。 寶雅

目前寶家的門市數量為9間，SKU數為2萬，兩者未來都會繼續增加。雖然受到疫情影響，且不確定寶家能否達到原先設定的「 一年增加30家門市 」的目標，但隨著寶雅已在桃園投資物流共和國園區的倉庫作為寶家物流中心，最快下半年就有機會看到寶家正式進軍北部。

與此同時，寶雅也加速擴店，並在台北黃金商圈插旗。本月中新開的寶雅忠孝復興店，就是寶雅全台第235家門市，營業總面積達187坪，為寶雅首間全新形象概念店。

寶雅、寶家雙品牌合力進擊，12月導入POYA Pay後，又能夠雙品牌共享消費點數、累積消費，未來寶雅集團的整體規模，可能會相當可觀。

責任編輯：陳映璇