在現今網路發達的時代，消費者從以往實體購買漸漸轉為網路購物，但只有實體店面，沒有獨立購物官網的寶雅，為何能擴展到全台百家分店？

今年四月以來，百貨類股掀起一波桃紅色現象，兩方「桃紅」軍團的股王拉鋸戰，是股民們睜大眼睛關注的焦點。

來勢洶洶的挑戰者富邦媒（momo購物），揮舞「宅經濟」大旗，疫情期間業績暴衝，數度擠下寶雅登上百貨股王。但雄踞街頭的寶雅（POYA）不是省油的燈，除了頻頻在股價上扳回一城，實際的營運績效同樣亮眼。

在保養美妝、家用雜貨通路有近88％高市佔率，寶雅第一季營收42.66億元，年成長12.4％；稅後純益4.94億元，年成長8.7％；每股盈餘（EPS）5.06元，優於去年同期的4.65元。一般預期，寶雅市占可望衝破九成，競爭對手美華泰則陷入窘境，預計六月底關閉全台15家分店。

走一輪台北市中心商圈或轉運樞紐，東區、南西中山站、永康東門站、公館、古亭、北醫莊敬路等，近來共同的變化不外乎──馬路第一排的醒目位置，都鑲上了大片桃紅色招牌，明亮的落地玻璃，透視進整齊劃一的貨架走道，是寶雅來了！

寶雅不賣藥品、保健食品，也少了自有品牌商品，但在非快消品（Non－FMCG）的完整度卻無人能及。

全台240家分店，從地方包圍中央

寶雅創辦人暨董事長陳建造，低調、極少接受媒體採訪。他和太太從台南西市場旁的小攤販起家，販售飾品、縫紉用品等雜貨，1985年開了第一家舶來品精品店，35年過去，總部依然設在不遠處的台南民族路上。

寶雅現有231家分店，從早年深耕中南部，到近年力行「從地方包圍中央」策略，積極拓點北部蛋黃區，提升品牌形象。會員人數逾500萬人，客群鎖定15至49歲女性，前三大商品依序為家庭雜貨17％、保養品17％、彩妝16％，其餘像是飾品與紡織品14％、洗沐用品11％、食品10％等。

寶雅

新成立的五金百貨「寶家」（POYA HOME），號稱男性的寶雅，去年8月在屏東潮州開出第一家店，迄今全台也有9家分店。

疫情影響，當實體零售一片慘兮兮，至今沒有獨立購物官網，僅在Yahoo、蝦皮等商城販售，不急著發展全通路、不找代言人的寶雅，卻能持續拓展300坪大店，前景普遍受到市場看好，它是如何辦到？

優勢一：打破市場區隔，商品應有盡有

寶雅的單品（SKU，最小存貨單位）高達6萬種，相較於港資的屈臣氏、有統一撐腰的康是美大約1.5萬SKU，寶雅不賣藥品、隱形眼鏡和保健食品，也少了自有品牌商品，但在非快消品（Non－FMCG）上的完整度，卻是坊間藥妝店所望塵莫及。

舉例來說，能吸附在水槽邊、收納海綿菜瓜布的簡易塑膠架，藥妝店沒賣，特力屋、家樂福也遍尋不著，寶雅卻有4、5種選擇，像是集結了藥妝店、特力屋、小北百貨的複合體。

曾有日系藥妝店主管直言，插旗台灣，第一個關注和取經的對象正是寶雅，因為兼顧美妝、超市和小百貨的複合店型，在日本早已成主流，代表零售業種間走向趨同，求的都是一站式購足。

優勢二：規模經濟效益

SKU眾多，一方面能看出寶雅的商品開發、採購能力，而分店數持續增加，營業規模擴大，另一方面也代表著更大的議價空間。

事實上，寶雅推估每四萬人可撐起一家店，台灣的有效市場規模應可容納440家寶雅，還有接近翻倍的成長空間。在桃園、高雄兩大物流中心已相繼到位，透過數位庫存管理系統配送全數商品，成功降低物流成本，2019年毛利達43％。

隱憂是，寶雅最新公布的四月營收，較去年同期衰退4.83％，是近12個月來首見，顯見疫情仍對寶雅帶來衝擊，而頻開市中心黃金店面，租金費用不容小覷，都是未來值得觀察的方向。

責任編輯：林芳如

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