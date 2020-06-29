7月1日振興三倍券即將開放預訂，關於領取振興三倍券的領取、綁定方式，你都搞懂了嗎？

因應新冠狀病毒（COVID-19，俗成武漢肺炎）所帶來的經濟衝擊，被寄與厚望的「振興三倍券」註冊官網即將於7月1日上線。行政院也在今（29）公布振興三倍券的紙本、信用卡註冊與領取辦法。

需要注意的是，如果採用數位方式領取振興三倍券（行動支付、信用卡綁定、電子票證），就不能再領取紙本的振興三倍券。但如果已經採用數位方式領取振興三倍券，在拿到回饋前，如果發現其他更好的選擇，也可以取消綁定。但如果重新綁定其他的支付方式，累計的消費金額需重新計算。（花3,000回饋2,000，重換綁定方式，累計消費的3,000需要重新計算）

「紙本」振興券領取方式一：不預訂，郵局直接領

不用預訂，7月15日至12月31日，攜帶健保卡或身份證證明文件，並準備1,000元即可直接領取。同時， 7月15日於振興三倍券的官網，也會開放存貨地圖供查詢 。

振興三倍券官網

是最直接、明白、了當的領取方式。

「紙本」振興券領取方式二：超商預訂領取

超商預訂共有兩個梯次，7月1日至7月7日為第一波，領取日為7月15日至7月31日。第二波是8月1日至8月7日預訂，8月15日至8月31日領取。

於預訂時間（第一波為7/1-7/7）至四大超商的服務機台（ibon、Famiport等），插入健保卡、輸入手機號碼、列印繳費的小白單至超商櫃台以1,000元完成預訂。

隨後在領取時間（第一波為7/15-7/31）會收到簡訊通知，持健保卡或身份證證明至櫃台領取簽收。

「紙本」振興券領取方式三：平台預訂領取

平台預訂領取跟郵局領取方式最大的不同，是民眾先於網路上登記，到指定超商或藥妝店領取即可，可以不必擔心領取時被領光，白跑一趟。

若沒有讀卡機，也可以使用健保快易通App，7月1日會新增「振興三倍券」的圖示。 行政院新聞傳播處

7月1日振興券官網將開放預訂網址，有讀卡機的民眾插入健保卡即可進行身份辨識；沒有讀卡機的民眾，使用「健保快易通」App，點選三倍券驗證，取得驗證碼之後再回到網站登入驗證。

於平台預訂時，可以自行指定領取的超商或是全聯、屈臣氏等。 振興三倍券官網

登錄完成後進行繳費，用信用卡或超商繳費都可以，並於領取日到指定超商（四大），或全聯、美廉社、屈臣氏、康是美領取。

行政院新聞傳播處

信用卡綁定振興三倍券

點擊進入振興三倍券官網的信用卡專區，即可直接看到各家銀行的列表，也能直接比較各家的優惠。

振興三倍券官網

自7月1日起可以開始綁定信用卡，並在7月15至12月31日累計消費滿3,000元，帳單直接可見2,000元現金額度可扣抵。

點擊想綁定的銀行後，輸入相關資料即可完成綁定。 行政院新聞傳播處

點擊進入想綁定的銀行後，輸入身分證字號、生日等資訊，即可綁定，也可以在這邊選擇要再進一步綁定與信用卡合作的支付，或者直接使用實體信用卡。

行政院新聞傳播處

除此之外，目前國泰世華、台新與中國信託，也可以選擇不扣下期帳單，直接用ATM領取2,000元的方便。

電子票證綁定振興三倍券

振興三倍券官網

同樣的，振興三倍券的官網也有四家電子票證的連結：一卡通、悠遊卡、有錢卡與愛金卡（iCash），在7月1日開放登錄後，7月15至12月31日消費累計滿3,000元，會收到通知，直接到超商靠卡就會回存2,000元。

行政院新聞傳播處

輸入身分證字號與手機，即可完成電子票證的登錄。

行動支付綁定振興三倍券

振興三倍券的官網內設有各家行動支付的連結，可比較後再選擇登錄。7月1日開放綁定，7月15至12月31日消費累計滿3,000元，各家App都會通知消費者，即可領取2,000元現金回饋。

行政院新聞傳播處

非體驗消費的網購商品，仍不可使用三倍券

行政院新聞傳播處

行政院也再次製圖提醒民眾振興三倍券的使用範圍，不可用於菸品、水電費、非體驗消費的網購商品等。

在振興三倍券官網上，也提供可以使用的電商名單，大多是藝文、旅遊、娛樂等領域。

責任編輯：陳映璇