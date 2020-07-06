Clockwise作為時間安排助理，透過AI讓可彈性調動的會議集中，將零碎時間組織成至少兩小時的完整專注時間。

Clockwise 想幫助人們有效運用零碎時間，去做更重要的事情。 共同創始人兼首席執行長 Matt Martin

現代人在工作時，時間往往容易被大大小小的會議填滿，真正能自由運用，做自身分內工作的專注時間因而遭到壓縮，間接導致工作效率低落。此種惡性循環在每位員工身上的結果，將形成企業無形中的內耗。

舊金山新創公司 Clockwise 於 2016 年成立，共同創辦人兼執行長 Matt Martin 表示，他和另外兩名共同創辦人 Gary Lerhaupt Mike Grinolds 意識到，工作上會議的時間安排，通常不會顧及員工的時程偏好，往往都是選擇佔用共同的「空白」時間，導致員工無法擁有自身得以運用，且完整的專注時間。

經過反覆推銷使用者行為及需求，並經過測試和優化，Clockwise 於 2019 年 6 月問世。作為時間安排助理，Clockwise 透過 AI 讓可彈性調動的會議集中，將零碎時間組織成至少兩小時的完整「專注時間（Focus Time）」，讓使用者能夠高效的處理工作。

導入 AI 與智動化技術重新規劃使用者行程，做事效率最佳化

總部位於加州舊金山的 Clockwise 為了解決現代工作者難以主控的日程，規劃了智慧化行程（schedule）助手，提供工作者管理時間的工具，這款軟體可串接使用者習慣的日程表，如：Goolge、Teams 等，透過導入 AI 與智動化技術重新規劃使用者的行程，將做事效率最佳化。

對於很多工作者而言，日常且零散的工作常常造成混亂，除了使效率降低之外也容易耗費心神，因此，Clockwise 主要協助使用者首先專注於優先處理事項，並且合理地安排各項工作的時間佔品，並且把要做的事情分配妥當，以「分鐘」為基準不浪費任何時間，這除了能讓用戶更加專注眼前的事情，不要一下子做 A、一下子又被 B 干擾盲目地工作，也能消除被時間值追趕的壓力，把一切都放在軌道上、按部就班地進行。

除此之外，人工智慧被運用在「抓取使用者偏好」上，比如說每天對於用戶而言重要事情不同，可能是參與會議、和客戶提案、準時接送小孩、與父母共進晚餐等，Clockwise 會協助安排當日工作，確保能為重要的事情多留一些時間，不讓工作壓縮到日常生活。

直至 2019 年，Clockwise 使用者迅速成長，直至 2020 年 1 月，Clockwise 使用者成長了 90％ 以上，以每週 5％ 的幅度成長。尤其在疫情衝擊下，遠距工作盛行，從而使 Clockwise 的功能受到青睞，讓使用者大幅增加。

B 輪融資逾 1800 萬美元，推出新產品協助企業遠端工作

貝恩資本風險投資公司協助 Clockwise 進行 1800 萬美元 B 輪融資，原有投資者 Accel 和 Greylock Partners 也加入此次投資。目前已成立 4 年的 Clockwise，總融資額已達到了 3160 萬美元，其中包含前次於 2019 年 6 月的 1130 萬美元 A 輪融資。作為這項投資的參與者，貝恩的 Ajay Agarwal 也順勢加入了 Clockwise 的董事會。

Matt Martin 表示，從一年前推出智慧日曆功能以來，Clockwise 已為 Lyft、Slack、Asana、Coursera、Twitter、Intercom 和 Spotify 等公司的員工，優化了 200,000 多個日曆。

創辦人更補充說明，到目前為止，Clockwise 的資金多用於招募人才，而 B 輪募資也會是相同用途。目前 Clockwise 有 20 名員工，希望在年底前擴編 10 名員工，協助銷售、優化產品和工程設計等需求。此外，Clockwise 也推出了新產品——Clockwise for Teams，旨在幫助企業在新冠肺炎肆虐期間，讓員工和團隊間保持密切聯繫。

參考資料：

1. Clockwise’s $18M Series B Will Help Your Calendar Be Smarter

2. Clockwise CEO Matt Martin: How we closed an $18M Series B during a pandemic

