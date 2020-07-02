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近年來，像是半導體大廠台積電啟動雲端服務，代工龍頭鴻海展開新佈局，利用大數據和人工智慧(AI)積極轉型新鴻海，而在數位轉型過程中，無論導入物聯網(IoT)、大數據、人工智慧(AI)等各種應用，最終都離不開雲端，而網路則是這些創新應用的基礎。數位轉型會提高企業對網路的依賴度，以前IT只是企業營運的一部份，但在數位轉型之後，IT變成企業營運基礎，如果基礎不安全，企業很難往上發展任何業務。

以製造業為例，許多企業正在啟動智慧製造轉型計劃，將傳統單點運作的生產機台，透過網路串連在一起，而SCADA系統中的工業控制參數、機台運作狀態等各項資訊，也會由原本只存在於工廠內部，轉變成透過網路上傳至雲平台進行統一的監控、管理，這種架構上的轉變，讓網路安全的重要性變得更高。

除了製造業之外，目前企業在網路安全防禦上，其實存在一個很大的盲點，就是資安解決方案大多集中部署在閘道端(Gateway)或終端(Endpoint)，沒有監測內部網路行為，一旦駭客穿透防火牆之後，就可以在內網自由移動，再加上現在有手機、平板、IP CAM、印表機…等各種連網設備，為駭客提供了更多入侵的管道，更有機會進入到企業內網。

台灣二版獨家代理的【GREYCORTEX MENDEL人工智慧監控軟體】則可以解決企業上述需求，結合人工智慧(AI)與機器學習技術(ML)分析網路行為的【GREYCORTEX MENDEL人工智慧監控軟體】除了紀錄網路封包外，具備發現未知資安威脅的能力，或是潛藏在內部的惡意攻擊，能準確判斷是否有異常行為發生，減少誤判或誤發警報的狀況發生。幫助包括國家和地方政府、金融機構、工業設備、醫院及醫學機構等，更涵蓋學術機構、律師（法律）、大型會計事務所、旅行社和各種規模的企業，使其無論在內部管理與對外網路使用上更加安全可靠。

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