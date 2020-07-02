眾所期待的5G iPhone即將在今年下半年登場，不過受到疫情衝擊，目前開發進度已經延遲1至2個月不等。

隨著各國5G網路陸續開台，外傳將在今年下半年登場的5G版iPhone（或稱iPhone 12，未正名），更是受到全球果粉矚目。不過，此次新一代iPhone與蘋果用戶們見面的時間可能比以往更晚，因為近期有消息指出，新iPhone生產過程正面臨1至2個月的延宕。

iPhone的開發團隊一直以來皆位於美國，生產據點則在中國，然而受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，中國及美國相繼在今年上半年封鎖國境，令蘋果遲遲無法順利進入新iPhone的開發與生產流程。

5G iPhone開發延宕，進度落後1至2個月

根據過去報導，蘋果將在今年下半年推出多達4款iPhone，其中兩款為中低階手機，另外兩款新機種則繼承了iPhone 11 Pro及Pro Max。4款iPhone全部都會支援5G技術，各有5.4英吋、6.1英吋、6.7英吋三種螢幕大小。

依照使用的5G技術不同，新一代iPhone面臨不一的延宕時間。 Hadrian via shutterstock

據悉，疫情影響最嚴重的情況下，新款iPhone必須延遲到2021年推出，但蘋果與供應商持續趕工，可能的延宕時間被縮短至約1到2個月。

《日經亞洲評論》指出，支援毫米波（mmWAVE）高頻5G訊號的新iPhone，目前時程比計畫延遲約2個月；而支援低頻Sub-6的新iPhone時程則延遲約1至1.5個月。

毫米波技術較為複雜，雖然網路速度更快、延遲更低，但手機內必須裝設更多天線，因此開發難度較大、延誤時間較久。

毫米波主要為美國所採用，韓國、中國及台灣的5G網路則主要使用Sub-6。

美國疫情持續惡化二度衝擊，蘋果先訂舊iPhone「充飢」

消息人士指出，至今為止5G iPhone的設計都尚未有最終定案，部份新iPhone的組裝可能會延遲到10月初。不過，蘋果正加緊腳步趕工，一些5G iPhone相關計畫的期限都被往前挪。

目前5G iPhone剛剛結束了工程驗證與測試階段，按照往年開發進度，這是5月就應該了結的事，這樣才能順利在8、9月邁入量產階段。

出於對5G iPhone推出延宕的擔憂，蘋果已為下半年下單4,500萬部舊機型iPhone，以防新機延後上市影響產品銷售，其中也包括蘋果於4月推出、史上最低價機型的第二代iPhone SE。

更令人擔憂的是，美國疫情正不斷惡化。由於過早解除封鎖，根據《Worldmeter》的數據，美國時間7月1日確診案例突破5.1萬人，是疫情爆發以來單日最高數字。蘋果本週也宣佈重新關閉30家Apple Store，累積關閉達77家門市。

目前部份州政府已經重新實施封鎖，若情況不見好轉，蘋果也很可能必須回到遠端辦公，造成5G iPhone開發進一步延宕。

相較於Google、Facebook等科技巨頭，蘋果以硬體產品為主，更需要面對面就產品進行討論，因此在上個月也率先結束遠端工作（WFH，在家上班），讓員工陸續重返辦公室。

蘋果正竭盡全力要讓5G iPhone盡快與消費者見面，但這一切能否順利，可能得看美國下半年的疫情走勢賞不賞臉了。

資料來源：日經亞洲評論、CNBC

責任編輯：張庭銉