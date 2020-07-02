工研院推出商品辨識度高達99%的全新無人商店「易取智慧商店」，並攜手全家，將於年底正式開始試營運。它和7-ELEVEN與Amazon Go有何不同？

歷經約3年的研發，工研院運用AI（人工智慧）發展電腦視覺辨識，以及多重感測技術，正式推出全台首套自主研發的無人商店「易取智慧商店」。

同時，工研院與全家便利商店簽約合作，將於工研院光復院區建置智慧商店，並預計在今年年底進行試營運開幕，將台灣零售業的數位化進程，帶向下一個里程碑。

商品辨識準確率達99％，App自動結帳拿了就走

「易取智慧商店」的購物流程十分簡單。首先，消費者只要透過事先綁定好支付方式的手機App，掃描商店入口的QR code就能開啟閘門進入。

接著，系統能即時辨識消費者拿取的商品種類與數量，同步更新手機購物車資訊；若將商品放回貨架，商品即從購物車刪除。

工研院與全家攜手推出的新無人商店「易取智慧商店」，就位於工研院新竹光復院區內。 蔣曜宇攝影

消費者只要拿取商品，系統就能即時辨識商品的種類與數量，並同步更新手機購物車資訊。若將商品放回貨架，商品即從購物車刪除。 蔣曜宇攝影

最後，透過手機App掃描商店出口的QR code就能開啟閘門，手機購物車即自動完成結帳，不僅讓消費者免排隊、拿了就走，還能立即收到消費明細。

拿了就進入手機購物車、放回去就從購物車刪除的特色，讓工研院的這間易取智慧商店，在形式上更接近於Amazon Go的無人商店運作模式，而並非7-ELEVEN的無人商店（要求消費者另外將商品拿到結帳區、讓機器做辨識）。

在技術上，易取智慧商店結合了多項AI人工智慧與大數據的創新研發。

工研院巨量資訊科技中心執行長馮文生指出，智慧商店導入了鎖定消費者人流的「電腦視覺辨識」；貨架內結合攝影機、紅外線、重量感測的「多重感測技術」，以及判斷商品與消費者互動關係的「AI人工智慧動作識別」等多項技術。

工研院統計， 目前的商品取放辨識準確率大於99%、商品與人員的綁定準確率大於98%，整體正確率達98%以上。

馮文生強調，這套技術並非要取代傳統超商，而是針對特定場域展店，如小型封閉社區、一般超商不會進駐的偏遠地區等。此外，這套技術還能應用在賣場、量販、零售百貨、物流、倉儲領域。

只需1、2台電腦就能算帳，但冰品、小商品難上架

此外，馮文生也表示，易取智慧商店比起Amazon Go還多了一項優勢：Amazon Go的感應貨架主要只有影像及重量的辨識系統，但易取智慧商店另外在貨架上加裝了紅外線感測，可以想像為貨架前方的一道「光柵」，當消費者把手伸進去時，才會啟動系統開始運算。

「Amazon Go並沒有加裝這樣的啟動機制，所以他們的系統就是不斷在偵測狀態中，運算成本非常大。透過紅外線光柵，我們能省下許多運算成本，後台只需要一、兩台PC就可以負荷。」馮文生說。

不過，他也指出目前技術無法滿足的痛點。

舉例來說，假設有一批穿著相同的人一起進到商店裡，影像可能會辨識不出誰是誰；至於在商品方面，重量太小的商品如口香糖，現階段可能也不適合上架，因為重量愈小，重量感測器的精準度就需要更高，而成本也會更高。

並非所有商品都適合上架。工研院巨資中心執行長馮文生表示，像冰品，就因為低溫會影響感測敏銳度，而難以上架。 蔣曜宇攝影

「冰品也比較不合適。雖然我們有冷藏貨架，可以上架冷藏品，但如冰棒等冷凍冰品，在低溫下感測器的靈敏度恐怕有限。」馮文生說。

目前工研院這間易取智慧商店一次最多容納約6到10人，希望等到年底正式與全家合作、試營運後，最多可以一次容納20人。屆時進店所需的App，也將整合進全家既有App中。

解決勞力負擔與缺工痛點，易取智慧商店年底試營運

為何要推出這間易取智慧商店？

工研院總營運長余孝先指出，台灣正面臨高齡化社會，勞動人口逐漸下降，科技正可以減少在尋求人力上的負擔。

其次，實體商店長期面臨電商挑戰，電商營收比重也逐年上升。為抵抗電商的挑戰，便利商店提供的服務也愈來愈多角化。

但余孝先強調，電商能紀錄顧客商品挑選的足跡，實體店難以實現。但在易取智慧商店中，透過AI與物聯網的數據偵測，實體商店就有辦法做到這件事了。像是哪些商品消費者拿了後又放回去？消費者進店後大多走進那一條走道？這些數據統計後，都有機會提供店家進一步優化的建議。

值得注意的是，無論是工研院還是全家，都不強調易取智慧商店的「無人」性質。

「全家未來不會往無人店的方向發展，」全家總經理薛東都說，「但用新的設備機器減少人力使用是一大方向。」他表示，自己心底的藍圖和余孝先想像的超商未來很類似：未來可能一個店員就能管十間店，他可以每間店只去個半小時、一小時，做補貨上架等服務，其餘時間則能以無人商店模式繼續運作。

在「有人」與「無人」的狀態中切換的便利商店，可能就會是人們未來新的日常。

全家近年科技布局相當快速，2019年開設兩家科技店，提供商品辨識系統、電子標籤、自助結賬等智慧系統服務。他們今年更將投入35億元發展科技零售業，加速數位轉型，並 預計年底前要在100家門市裡導入150台智能咖啡機，同時再增設自助結賬機共55台。

全家近年來數位布局進展腳步快，總經理薛東都（右）表示，年底前全家預計要在100家門市裡導入150台智能咖啡機，同時再增設自助結賬機共55台。 蔣曜宇攝影

「我們的門市內不會只有自助結賬，主要是在尖峰時段作分流、加速結帳速度。目前測試發現，尖峰時有30％的消費者會去使用自助結帳機。」薛東都說。

雖然易取智慧商店在年底試營運後，「正式導入的時機、如何與門市結合營運」仍在研擬階段，薛東都則認為，在後疫情時代，過去在台灣或中國遇到瓶頸的無人商店，又找到了新的機會。

對薛東都來說，零售產業就是這麼特別。「許多過去發現不可行的東西，突然就又可行了。消費者的需求不斷變化，除了得要掌握消費者行為變動的方向以外，更重要的是，你要隨時保持著想像力才行。」他說。

責任編輯：張庭銉