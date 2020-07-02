大同經營權之爭尚未平息，曾為「大同子弟」的夏普公司會長戴正吳在今日出席記者會時，談起近日前東家的紛紛擾擾，竟忍不住哽咽、淚灑現場。

身為大同大學校友，夏普社長暨會長戴正吳感念前大同校長林挺生秉持的工業報國理念，7月2日提及大同如今紛爭亂象，竟忍不住在媒體面前灑下男兒淚。

5G開台之際，台灣夏普搶在今（2日）發表自家第一支5G手機SHARP AQUOS R5G，由於台灣是繼日本之後第一個海外發表的市場，戴正吳也親自出席表示重視。

戴正吳1974年自大同工學院（現更名大同大學）化學工程學系畢業，隨後任職於大同，期間曾被派至日本進修兩年，勤學的他因此練就一口流利日語，連日本人都為之折服，也為他日後接下鴻海集團任命，常駐日本管理夏普埋下契機。

戴正吳學習力強，大同首創台灣建教合作制度，培育早期一批優秀工業人才，如今散落台灣各產業，戴正吳不僅是大同傑出校友，畢業多年，在接下夏普社長大位後，2016年已升格的大同大學，還邀請他回校頒發名譽博士學位。

近期大同經營權爆發紛擾，市場派徵求超過5成持股要奪取大同經營權，但遭公司派違反「企併法」為由，剔除投票權，引發市場高度矚目。對此事，記者提問戴正吳身為「大同子弟」，對近期發生的事件有何看法？沒想到他在聽到「大同」兩字，哽咽30秒說不出話後，竟悲憤地淚灑現場。

「 今天這個局面，我還是比較感傷，大同造詣了台灣多少工業人才！到現在學校的校訓還是『工業報國』，請問公司派會工業報國嗎？ 」他說。

戴正吳支持改革：大同輸在中國政府瘋狂補貼

戴正吳感性地回憶起過去，他表示大同非常照顧員工，如今已故的前大同公司董事長林挺生也對他很好，當年他要離職去鴻海時，想盡辦法處處派人慰留，這份情意和感謝一直都在，戴正吳和過去的校友及同事的感情也延續至今。

「我們都很支持公司能夠改革，能繼續為台灣『工業報國』，繼續完成林挺生董事長的遺願。」

但是，談起大同如今落入此局的原因，他除了為現任大同公司董事長林郭文艷緩頰外，更點出主因是「中國政府瘋狂補貼」。

「大同有很多歷史包袱，也不能完全怪現在的董事長，比如說他最大的一個包袱是面板、太陽能源、LED⋯⋯為什麼會有現在的局面？是因為中國大陸拼命補貼造成的，這不光是經營好不好的問題。」戴正吳為大同集團旗下華映經營不善點出產業遠因。

他表示，中國大陸大力扶植內地大廠，不僅建廠用錢、還可以補貼幾十億、跟銀行借錢不用還⋯⋯這是台灣政府很難協助的，因此也讓大同營運很辛苦，大同退出的時間太晚。

戴正吳表示，他支持公司派進行改革，但是如果市場派只是要不動產，公司便等同於解散。受大同林家栽培，顯然戴正吳仍期盼現在的大同，能重現記憶中大同的理念。

責任編輯：陳映璇