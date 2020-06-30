大同30日股東常會剔除市場派掌握的53.32%股權，不能參與投票，導致9席董事改選慘敗，獨董提名人黃國昌也高票落選，證交所為此對大同提4大質疑。

編按:6月30日證交所因大同重訊未能說明疑點，7月1日起打入全額交割。

大同經營權爭奪發展超出預期，公司派在30日股東常會上「自行刪除」市場派持有大同53.32%股權的投票權，使得市場派提名人選全面潰敗，公司派大勝，拿下9席董事。

由於公司派做法有諸多爭議，董事長林郭文艷今晚應證交所要求舉行重大訊息時，代表律師則強調這是「公司自治」，林郭文艷也證實，新當選董事陳守煌隨後閃辭，慰留無效，成為史上最短期董事。

大同公司派以「史無前例奇招」以企併法剔除股東投票權力方式，全面贏得董事改選，市場派提名獨立董事候選人黃國昌也高票落選，金管會事後發出四點聲明，除要求大同說明刪除股東投票權理由依據，並請集保瞭解是否大同不宜再自辦股務，也要請大同說明事實相關依據、認定權責機關為何？

黃國昌應邀擔任大同獨董候選人但落選。 黃國昌臉書官網

大同律師指出，選舉結果對公司發展跟股東權益有重大不可回復影響，因此在法遵及公司治理等考量，依照企併法、公司法、證交法等規定，取得依法讓27位股東不得行使股東權力投票的依據。

而最關鍵是公司派引「企業併購法」第27條15項認定市場派有共同併購目的，但並未申報，喪失投票權。條文內「為併購目的，依本法規定取得任一公開發行公司已發行股份總額超過百分之十之股份者，應於取得後十日內，向證券主管機關申報其併購目的及證券主管機關所規定應行申報之事項；申報事項如有變動時，應隨時補正之。違反前項規定取得公開發行公司已發行有表決權之股份者，其超過部分無表決權。」

另外市場派剩下10%以內鄭文逸股權，則以《兩岸人民關係條例》規範，因地檢署檢察官調查報告質疑是陸資引路人，而被剔除在外。

證交所提四問，大同疑慮未除

不過證期局強調，無論是企併法或陸資等，任何法規的解釋都不應由大同公司來認定，即股東會現場都應給股東表決權，且證交法43條也沒有限制股東權的規定。證交所晚間也提出四問，質疑若遭剔除權力的股東，事後證明沒有疑慮時如何恢復其權益？大同則表示願以訴訟方式解決。

大同30日通過新董事名單：三席獨立董事劉宗德、謝頴昇、羅清泉，董事林郭文艷、張益華、彭文傑、蔡勝文、蘇鵬飛、陳守煌。