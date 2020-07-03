teamLab打造全新展覽「teamLab Forest」，多個圍繞著「森林」主題的夢幻互動藝術裝置，將在7月21日於日本九州福岡正式登場！

日本知名跨領域數位藝術團隊teamLab，繼今年六月中登陸澳門威尼斯人後，將接續在七月中於九州福岡開設全新美術館「teamLab Forest」，展覽就如其名稱，有許多圍繞著「森林」主題的互動藝術裝置，且「teamLab Forest」是繼teamLab Borderless東京台場後的另一常設展，將於7月21日登場！

捕捉蒐集森林：走進迷幻森林，用身體探索、發現、捕捉

teamLab Forest選址福岡Pay Pay巨蛋旁的「BOSS E・ZO FUKUOKA」內，以森林為概念展出兩大主題：捕捉蒐集森林（捕まえて集める森）和運動森林（運動の森）。「捕捉蒐集森林」顧名思義即是希望大眾能透過自己的身體來探索、發現與捕捉，遊客可使用官方的手機App去捕捉、觀察在森林中漫步的虛擬動物，並製作成圖鑑，同時認識牠們。

運動森林：8個互動區域，以身體領略世界

而運動森林則是要讓遊客以身體來理解這個世界。多個全新創造性的運動空間中，遊客們藉由運用自己的身體，全身心的沉浸到互動的世界中。這裡一共有8個區域，有時候你會走進如萬花筒般的奇幻空間，有時你可能像在玩生存遊戲般地站在平衡石上，你的每一步、每一個動作都會產生不同的光影，並與空間產生對話。

1.快速旋轉跳跳球之毛毛蟲小屋

裝滿各種光色的快速旋轉跳跳球空間。這裡有許多顆發光的球快速旋轉並蠕動著，當人們踩在球上跳過去時，球體會變亮，連續踩在相同顏色的球上時，球體的顏色會從中彈開，並在空間裡蔓延開來，若接續踩個不停，將會有毛毛蟲爬出來。

到最後一直連續踩踏同一種顏色的球體的話，所有相同顏色的球體都會彈開並在整個空間蔓延同種顏色，毛毛蟲也會從空間的各個地方爬出來。

2.喧騰地形之粒狀地層

各種顏色的沙粒沿著立體的地形傾瀉而下，從高往低不斷流動並堆積，從而描繪成地層的形狀。有人站立的地方，地形便會下沉，沙粒就會聚集過來。當人們走動時，沙粒會彈開並摻雜在一起，導致地層的形狀也會隨之變化。

3.連接微觀世界之平衡石

多種形態的交互式平衡石，當人們踩踏時，它會交互的發出聲響，進而影響整個空間。站在平衡石上時，它會從各個方位產生震動，人們為了不掉落下去必須保持身體平衡。

4.與躍動山谷的花朵共生的生物們

5.與花共生的動物們II

由花朵組成的生物們棲息在具有高低差的立體世界裡。花朵不停的重復著誕生和死亡，循環往復地塑造出生物的形狀。當人們踩踏生物的花朵時，花朵會凋零。若是持續踩踏，生物的花朵便會凋零殆盡，此生物也會死亡消逝。

6.點滴瀑布

眾多水滴落下，隨著地形流淌下去。若只有1滴水滴，跳躍反彈時便會像球一般活動；如果利用身體接水，使其聚集儲存，便會像液體的水一般晃動；但若水滴離開聚集處，便又會像1顆球一樣活動。

7.氣旋球和呼應的無重力生命森林

這是teamLab最具代表性的作品之一。發光的各色蛋體，宛如在空中飄浮又像佇立在空間中，當蛋體被人推倒時會改變色彩且發出該色彩專有的聲音，而周圍的蛋體會逐個呼應，並以相同的顏色與聲音擴散出去。蛋體共有12種色彩會在空間中不斷地變換。

8.群蝶

當人們在這個空間裡靜靜地站立時，群蝶會從人們的腳邊或者觸碰牆壁的手邊誕生，在空間裡飛舞，當人們觸碰這些蝴蝶時，它們就會掉落並死去。如果因為人們觸碰導致死亡的蝴蝶數量大於因人而生的蝴蝶的數量的話，群蝶就無法再出現了。該作品是以電腦工程實時繪製而成，因此眼前每一瞬間的畫面，錯過就無法再看見了。

「teamLab Forest」將於7月21日正式開館，雖目前因疫情關係而無法飛出國觀展，但由於該展為常設展，因此可先將展覽列入待訪清單中！

teamLab Forest

地址：福岡県福岡市中央区地行浜２-２-６ BOSS E・ZO FUKUOKA 5F/ボス イーゾ フクオカ 5F

交通方式：福岡市地下鐵空港線「唐人町站」步行10分鐘

官網：www.teamlab.art/jp/e/forest

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責任編輯：林芳如

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