B2B業者過去大多依靠國際展會來接觸海外買主。在疫情影響下，經濟部攜手貿協祭出七千萬，推各式輔導方案與課程，加速2B廠商數位轉型。

國際展會一直以來都是廠商尋求海外買主、進攻新市場的重要平台。然而新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發後，全球國際展會懸崖式暴跌。根據國際展覽業協會（UFI），全球展會產業至少損失277億美元（約新台幣8,300億元）。對外貿易發展協會（以下簡稱貿協）秘書長葉明水也表示，貿協去年帶領台灣廠商參加全球各地約120個展會，但今年三月以來全數取消。

展覽舞台沒了，網路成為最主要的訂單來源。葉明水指出， 疫情發生以來，海外買主透過網路管道來詢問商品的比例上升近90%。 因此，為協助廠商度過難關，經濟部國際貿易局也委託貿協啟動七千萬的「強化數位貿易及電子商務措施」的振興方案，提供中小企業數位行銷及素材創造等輔導課程，加速數位轉型的腳步。截至5月6日，已有超過581家廠商遞出申請。

數位力即防疫力，經濟部協同貿協砸7千萬協助2B業者數位轉型

此次振興方案包含兩大部分：「2萬元整之等值輔導服務」及「數位貿易學苑4大類型課程」。貿協預計要輔導共3千家廠商，每家廠商可以用2萬元的額度，選擇申請精準數位行銷、AI影音製作、社群曝光等輔導方案。若沒有數位轉型經驗的商家，也可以從基礎的素材創作開始，向貿協申請專業拍照及文案翻譯等服務。

外貿協會秘書長葉明水觀察，國際展會產業的復甦，最樂觀也要等到今年第四季。 中華民國對外貿易發展協會

其中一項熱門的輔導方案，是電商平台上架服務 。廠商可以在亞馬遜、eBay、Pchome Thai、日本樂天、東南亞電商Tiki等國際電商間擇一，由專人輔導廠商、提供選品建議與金、物流的建置，加速廠商進攻國際電商平台。

貿協所協助的廠商多是B2B業者，在數位轉型的發展上比B2C業者來得較慢。「實體貿易做久，很多人其實不知道怎麼在網站上行銷自己、不知道怎麼把產品拍好、把產品介紹寫好。」葉明水說。

葉明水表示，在疫情初期，台灣很多中小企業其實連使用視訊會議軟體都有困難。觀察到這些數位技能上的落差，貿協也一併推出「數位貿易學苑」，開出90堂線上線下的課程，聯手Google、Facebook及LinkedIn等國際大廠來培育數位人才。貿協更提供課程學員6,000元的體驗金，讓學員可實際在Facebook或Google上操作廣告投放。

國際展會最快第四季復甦，貿協設立「虛擬展館」打開多通路市場

除了加強業者的數位技能外，貿協也設立了「虛擬展覽館」，讓國外買家可以在線上看到這些產品。目前已設立60個虛擬展覽館，買主也都可以直接在網站上下訂單。

舉例來說，針對最近延期的2020東京時尚匯集展，貿協就在旗下的全台最大B2B平台「台灣經貿網」上打造一座虛擬場館，360度呈現參展廠商的商品。不過，葉明水也坦言，線上的轉換率還是比實體交易來得差。「信任有些時候是需要面對面溝通，這是實體展覽難以被取代的地方。」

葉明水觀察，國際展會產業的復甦，最樂觀也要等到今年第四季。「昨天歐洲最大的德國自行車展，原訂9月初舉辦又延到11月下旬。這個訊息其實就代表國際展會最快恢復也得等到11月、12月。」

不過葉明水指出，由於台灣疫情控制得宜，國外買主對台灣的經濟、產品信心度有上升趨勢。「政府最近所做的國際援助行動，也讓很多國家對台灣有好感。 光是在台灣經貿網的防疫商品專區，就有超過五萬個國際買主來詢問。 」

葉明水認為國家形象提升，就會有更多人信賴台灣商品，疫情後也可能會有更多人願意來台灣觀光、甚至投資。然而若想吃到未來的甜頭，廠商業者還得加速數位轉型，熬過疫情的考驗，才能先苦後甘。

責任編輯：陳映璇