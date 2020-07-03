2019年成立的「科文雙融種子基金」期望推動科技與文化的結合，7月通過三大投資案。

科文雙融公司1日召開董事會通過新人事佈局，原執行長陳立恒（法藍瓷董事長）轉任副董事長，並交棒由黃宛華接任執行長，會中並通過三大投資案。

科文雙融是台灣首家基於推動文化與科技整合為目標所成立的「科文雙融種子基金」，2019年12月成立，由宏碁創辦人施振榮擔任董事長，第一階段募集4,000萬元。

科文雙融指出，期望借重黃宛華在數位內容、數位典藏、文化科技、產業推動的專長，目前她也是文化科技發展聯盟執行長。

3大投資方向，科技助攻文創展演

為積極推動文化與科技的整合，董事會中並通過包括1.投資智能藝文行銷平台、2.投資科技藝文場域、3.投資內容製作等案，期能改變藝文生態，並以科技創新創價與商業運轉模式，建構台灣文化科技業者共創共利的前瞻性展演平台。

雙融1日通過的投資案，對台灣的文化藝術生態將有重大影響。其中投資智能藝文行銷平台的計畫是因應後疫情時代，透過平台對藝文界提供票務及會員管理服務，以行銷協助團體善用社群工具、數據分析與跨界策略行銷的新型態行銷平台，在藝文團體、劇場與觀眾之間塑造新的共享生態。

藝術展演走向沈浸式體驗，圖為光之博物館 莫內雷諾瓦展。 © Culturespaces/Nuit de Chine

第二大投資方向為支持「沉浸式」的藝文展演場域，除規劃在該場域投入建置大量的投影設備之外，並規劃建置8K顯示及5G設備，以建構一個結合視覺藝術與互動展演的場域，為台灣的文化內容與科技業者打造一個擁有最新展演科技與設備的舞台。

董事會也通過投資內容製作案，準備投入視覺藝術＋表演藝術的新內容製作，以文化科技創新藝文展演的生態及商業模式。

對於科文雙融的未來發展，施振榮充滿信心，並期待能為藝文生態帶來新的改變，雖然目前資源有限，不過他正積極爭取更多文化部及企業界的支持，希望大家共襄盛舉，加速推動台灣文化與科技整合的速度，打造台灣文化科技體驗經濟。

科文雙融去年在「文化科技發展聯盟」支持下成立，文化科技聯盟的前身「數位典藏策略聯盟」原本在科技部支持下，2017年底完成階段性任務後，轉型擴大以文化內容與科技創新應用為核心推動業務，並改由文化部支持，同時更名為「文化科技發展聯盟」，目前由施振榮與陳立恒代表民間業界擔任正、副召集人。

文化科技聯盟也是國內跨部門、跨產業的文化與科技整合的重要平台，指導委員包括相關部會正副首長與民間企業領袖。

責任編輯：蕭閔云