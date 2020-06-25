宏碁董事長陳俊聖賣起提神飲料、膠原蛋白飲？他的第三期任內，目標是扭轉宏碁是PC品牌印象，這一群年過40~50歲的大叔，能幫44歲的宏碁中年大變身嗎？

宏碁董事長陳俊聖24日在汐止總部，一手拿能量飲料「Predator Shot」，一手握住一瓶百元的「Vita Beauty」膠原蛋白飲，變換姿勢給電視台記者拍攝畫面。

7月這兩款產品將在全台開賣，陳俊聖透露這是他第三任董事長「宏碁轉型3.0」計畫；這群40~50歲大男人賣起養顏、提神飲料，要如何把中年的宏碁大變身改造為Lifestyle Brand（生活品牌）？

宏碁董事長陳俊聖表示，推能量飲料是因為目標族群跟電競幾乎完全重疊。 王郁倫攝影

中年宏碁大改造，膚質能煥然一新嗎？

「宏碁為什麼做飲料、賣按摩椅？」陳俊聖因為亞太經合會議延誤而晚到，匆匆進入記者會現場開場，立刻搶先自問記者可能會問的問題。「宏碁不是在發表新產品，而是在做一個Lifestyle Brand（生活品牌），不管賣軟體硬體，我們思考的是能給消費者什麼東西，當然我們也推出斜背包，超級好用的！」

宏碁從經營電競品牌Predator，分析市調結果發現，有一群愛喝能量飲料的族群，跟宏碁電競目標群（TA）完全重疊，由於宏碁過去就跟全球最大廠Red bull長期在會展合作，對提神飲料並不陌生，這給了宏碁團隊無比信心，近期他們就成立了「宏碁飲料部門」專心經營這塊生意。

「我們是鬧著玩的嗎？」陳俊聖面對記者不斷質問：是不是試水溫？為什麼不聯名就好？他似乎瞭解大家的疑惑，自剖宏碁的動機跟想法：當然是為了要呈現一個生活品牌樣貌。

宏碁跨入美顏飲行列，將於7月開賣Vita Beauty膠原蛋白飲。 王郁倫攝影

宏碁不是PC品牌，發表會不談「這一台PC」

「宏碁不是PC品牌！」他揮出一擊，想打破44年來台灣市場對acer品牌的直覺。6年前，宏碁非PC業務營收占比6～7％，到去年，宏碁非PC營收已經倍增至15％，這些產品毛利貢獻比17~18%。

陳俊聖2014年到任，在此之前，宏碁是PC品牌，是產品的品牌，有很高的知名度，但沒有很高的價值（Premium），「acer ? 全店最低價。」這是他2014年剛到宏碁時，宏碁給市場的第一印象。

那時宏碁並不是生活風格品牌，而他想扭轉這個形象，「這是最難的。」陳俊聖說，所以他先找跟PC最相近的領域做，所以電競周邊先被發展起來，再擴張到飲品市場。

陳俊聖說，他從Predator Shot賣能量飲，是發現acer跟能量飲還是有點不合。 王郁倫攝影

「我們談的是目標客群（TA）、生活品牌，而不是談『那一台PC』。」陳俊聖說，PC是一個非常成熟的市場，如果一直停留在這裡，品牌的價值會不一樣，他的任務是拉高品牌價值，讓宏碁成為有高知名度、又有高價值的品牌，這種概念經營在國外很普遍，但在台灣相對很新。

但深知，「宏碁提神飲料」這幾個字擺在一起，對台灣民眾而言就是有那麼一點兒怪，所以他選擇從Predator做起，能量飲叫Predator Shot，「我有信心！我從predator開始，不是從acer開始，這才合理。」

把護眼葉黃素加入含牛磺酸、B群及咖啡因的能量飲中，成為宏碁刻意經營的創舉，這也成為宏碁要打造的第一支「電競能量飲料」。「我們是要賣電競玩家，不是要賣卡車司機！」這是他決定不跟市場主流能量飲料聯名操作主因，但他也知道，這是個全新嘗試，會不會成功？他不知道。

給一群人專門任務，拿IPO當大胡蘿蔔

而另一個含5000毫克加拿大魚類膠原蛋白的瓶裝飲料Vita Beauty，瓶身上除了產品成分資訊，背後也印上宏碁公司字樣，但不明顯。消費者會買單嗎？「我們發現電競男生喝能量飲，女生愛膠原蛋白。」滿足了男女不同TA需求，宏碁內部也發起活動，要女員工連喝八週，做膚質檢測紀錄比較。

飲料市場毛利高，但行銷開支很大，深知市場規模不夠就難以獲利，為了操作能量飲跟膠原蛋白飲上市，宏碁飲料部門除了主事者來自PC部門，其餘員工全外找，有的擅長拍片，有的行銷操作，定期發佈影片成為新團隊最重要的事。

宏碁董事長陳俊聖透露，第三季歐洲也將開賣能量飲料。 王郁倫攝影

被問到是否過度發散而經營失焦？陳俊聖回答，所以不能用相同的一批人做很多事，必須找不同的人負責，每種生意都有不同做法，團隊必須自己優化，具備自主性，並給予IPO機會，才能讓小艦艇有動能衝鋒。

「有些人躲在後面，不吭聲，在公司裡也能躲個30年。」陳俊聖深知人性，不只給棒子，也拿出IPO這根大胡蘿蔔，要為肯為自己人生拚一把的人送上機會。

陳俊聖的第三個任務：生活品牌大變身

「打造宏碁成為生活品牌，拉抬品牌價值。」這會是陳俊聖第三任任期的終極任務嗎？陳俊聖透露，8月時將提報董事會規劃，定案後才會對外宣佈，現在暫時不定調。

他解釋，他第一個三年任期，他的策略是用電競，把宏碁的品牌價值撐起來，脫離最低價刻板印象，而指標就是毛利率。

宏碁董事長陳俊聖表示第三任任期內要推動品牌價值改造。 宏碁

第二個三年任期，則建立了雙重引擎，目標打造「上市艦隊」，這三年，一堆小金雞陸續孵化，安碁、展碁、宏碁智聯及宏碁資服等一連串事業體已經或正排隊準備IPO，「宏碁集團高峰時期有11個上市櫃公司，我來時（6年前）只剩1個。」

手拿著膠原蛋白飲不斷配合媒體攝影要求變換姿勢，陳俊聖準備的隱藏版新品正式亮相，目前一箱一箱的能量飲與美顏飲正在食品加工廠輸送帶上運轉，預備送到賣場跟電商倉庫中，不斷抓緊每一個細小的微趨勢不放，陳俊聖領軍的的第七年，他說「這才是未來型的公司。」

責任編輯：蕭閔云