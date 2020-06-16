宏碁董事長陳俊聖帶領公司轉型6年，核心業務步上軌道，從「救火」角色到「轉型推手」，探究陳俊聖背後，其實還有三位區域業務戰將撐腰。

宏碁2019年全球個人電腦市佔率6%，位居第五名，不過根據調研機構IDC最新統計，2020年第一季度雖疫情肆虐全球，但宏碁以336.4萬台出貨量、6.3%市佔率超越蘋果，重奪PC第四名地位。

更重要是，宏碁放棄低價PC策略，近年銷售毛利率也持續回升，2017年起連續三年毛利率都能保持10.5%以上，帶動宏碁老店新開、二度轉型的靈魂人物就是董事長陳俊聖。

陳俊聖2014年受創辦人施振榮之邀，加入宏碁救火，當時宏碁以5,000萬元～1億元年薪高價聘任陳俊聖空降，對比前執行長王振堂的2,670萬元年薪及2013年宏碁本業大虧114億元來說，支付這個金額聘請新執行長救火，絕對是股東目光匯聚焦點，不過6年來，宏碁本業確實谷底翻身。

宏碁董事長陳俊聖帶領公司再造，如今已能穩穩賺錢。 王郁倫攝影

陳俊聖背後三大業務戰將，傅若盟是二把手

觀察宏碁近年營運曲線，宏碁2016年營收2,327億元，隨後四年營收都一直在該2,300～2,400億元上下徘徊，不過營業利益則從2016年起逐漸回升，最好的一年是2018年，當年本業賺37.38億元，是9年來新高，顯示產品獲利結構有很大改善。

不過，幫助陳俊聖打拚核心事業的有「歐美亞」三地區業務負責人，也是年薪酬不斐的重要功臣，是宏碁PC業務的黃金三角，其中全球總裁暨泛歐營運總部總經理傅若盟是老宏碁人， 根據宏碁提供財報，2019年他的薪資報酬與陳俊聖並列最高，是陳俊聖之下「第二」高薪酬人物。

宏碁全球副總裁暨泛歐營運總部總經理傅若盟（Emmanuel Fromont）是宏碁二把手。 宏碁

法國籍的傅若盟（Emmanuel Fromont）是宏碁當年併購PC品牌Packard Bell時加入的洋將，宏碁指出，2008年到2010年傅若盟擔任宏碁泛歐地區Packard Bell品牌副總裁，順利讓Packard Bell融入宏碁集團，在加入宏碁前，他擔任Packard Bell行銷業務副總裁兼企業行動裝置業務副總裁，也曾在HP及IBM擔任不同職務。

不只在歐洲建立戰功不錯，2011年傅若盟遭調派到北美市場操盤，也成功將宏碁Chromebook拉上第一寶座，2015年宏碁歐洲區大將艾仁思離職轉赴聯想就任，傅若盟受命再回防歐洲戰場，迄今仍操盤負責宏碁在歐洲、中東與非洲的營運。

從年薪角度來說，歐洲負責人一直是宏碁敘薪獎酬僅次於執行長的職位，舉例來說，2014年宏碁最高年薪的兩位就是陳俊聖跟艾仁思，傅若盟當年年薪僅3,000～5,000萬元，但2015年他接任歐洲負責人時，薪資就快速突飛猛進跨入5,000萬～1億元級距，當年與艾仁思、陳俊聖並列宏碁年薪最高三人。

宏碁泛美營運總部總經理普蘭德加斯特（Gregg Prendergast）。 宏碁

但2016年宏碁財報不佳，傅若盟年薪也降回3,000~5,000萬元，直到2017年營運好轉，傅若盟才重新跟陳俊聖並列5,000萬～1億元最高薪酬。而另一位泛美營運總部總經理普蘭德加斯特（Gregg Prendergast），年薪僅3,000萬～5,000萬元級距，泛亞營運總部總經理侯知遠更僅1,500萬～3,000萬元年薪。

歐美亞區域板塊挪移，亞太成宏碁重鎮

但若想從各區域負責人薪酬高低，來推估宏碁現在最大營收來源是歐洲市場，恐怕會發現跟事實差距甚遠。

2014年時，宏碁營收來自泛歐地區比例確實最高，相當約43%，其次是泛亞地區，營收佔比35%，泛美只佔24%，當年宏碁在全球PC市佔率排名第四。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠操盤下，亞太已成為宏碁業績佔比最大區域，但薪酬居黃金三角之末。 宏碁

不過這個比例在陳俊聖上任後，也出現大幅改變，亞太早已超越歐洲位居第一大。2016年歐洲營收佔比43%最大，第二大市場為泛美區，營收貢獻3成，泛亞只有27%，那年宏碁市佔排名降至第六，但2017年起，宏碁開始衝刺亞太業務，帶動亞太營收一路攀升，到2018年已經超越歐洲成為最大營收貢獻區域，營收佔比38%，泛歐營收佔比35%。

到2019年，亞太市場與歐洲區業務差距拉得更開，泛亞區佔宏碁營收比例衝上40%，為歷年新高，歐洲業務則降至33%。如果從這個角度來看，宏碁三位業務大將的薪酬邏輯，似乎與業績貢獻比沒有一定邏輯關係。

責任編輯：陳映璇