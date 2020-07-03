雖然特斯拉工廠因疫情影響導致加州弗里蒙特工廠產線暫時關閉，但在今年第二季依然達成累積9萬650輛電動車出貨表現，優於分析師預期的7萬2000輛。

根據《CNBC》報導，雖然特斯拉受到新冠病毒疫情的影響，導致位於加州弗里蒙特工廠產線暫時關閉，但在今年第二季依然達成累積9萬650輛電動車出貨表現，相比之前華爾街分析師預測僅能實現7萬2000輛數量高出許多，甚至比今年第一季出貨8萬8400萬輛電動車的數量還要更高，使市場頗為期待7月底的財報表現。

不過，以今年以來的出貨量來看，特斯拉電動車出貨量仍是受疫情影響而比去年第四季的11萬2000輛呈明顯下滑，因此出貨量回升，顯示特斯拉工廠產已逐漸從疫情影響中恢復。特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）日前就曾表示，即使在目前相對艱難的時刻，仍堅信特斯拉可突破萬難讓產能維持正常，甚至恢復疫情影響之前水平，因此市場預測在7月下旬公布新一季財報時，產能數字將可能突破目前表現。尤其在7月初特斯拉發布第二季財報預測之後，特斯拉市值衝破2,000億美元，超過在全球擁有高市占的日本最大車廠Toyota，而成為全球市值最高的車廠。

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在所有出貨車款中，針對一般消費市場打造的Model 3及Model Y總計累積出貨達8萬50輛，而進階車款Model S與休旅車款Model X累積出貨量則達1萬600輛，而特斯拉也強調雖然弗里蒙特工廠產線暫時關閉，所幸其他的工廠產能仍有擴充彈性，因此順利逐漸恢復先前出貨表現。

然而，特斯拉無視當地衛生機構決策與勸阻，成為美國境內唯一重啟產線運作的車廠，甚至執意讓德州產線投入生產旗下首款電動貨卡Cybertruck，因此讓特斯拉飽受批評，尤其在未經相關政府單位批准就讓工廠恢復運作，恐怕也將面臨造成公共健康危險相關懲處。此外，特斯拉在早期設計的Model S中出現電池模組設計缺陷問題，可能也讓Tesla面臨相關指控。

資料來源：Tesla、The Verge