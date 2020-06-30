馬斯克近期一封公司信的內容，令外界燃起特斯拉可能達成連4季獲利的期望，使股價再度衝上1,000美元高峰。

在特斯拉迎來上市10週年紀念的此刻，這位電動車龍頭的股價又再度攀至高峰，突破1,000美元大關。而令特斯拉股價再次大漲的主因，則是執行長馬斯克（Elon Musk）一封簡短的公司信。

馬斯克在內部信中指出，「維持損益兩平（breaking even）的情況相當緊繃，你所生產及交付的每輛車都會對此做出貢獻，請大家全力以赴邁向勝利！」

對於投資者來說，這番話背後的意義在於，特斯拉第二季很可能沒有被疫情擊倒，達成連續4個季度獲利的里程碑。當天特斯拉股價上漲5.2%，達到1,009美元，市值上看1,900億美元，在汽車產業中僅次於日本巨頭Toyota。

原先華爾街並不看好特斯拉能延續過往三季的獲利表現，預估受到疫情衝擊後，特斯拉本季將每股虧損達1.45美元。這封公司信透露的資訊，大大超乎各方分析師的預期。

特斯拉有望連4季獲利，股價再衝高峰

疫情令全球車市大幅衰退，按照歐洲汽車製造商協會的報告，BMW、福斯等各家汽車大廠5月歐洲銷量均重挫約50%；而同為美國業者的福特，也在第一季呈現約12.5%的同比銷售下滑。

3月下旬，特斯拉也因加州政府頒布原地避難命令，不得不暫時關閉位於佛里蒙特的工廠，這是特斯拉在美國唯一用於製造電動車的廠房，直到5月中旬馬斯克才強硬重啟工廠運作。

這兩個月的空窗期，令華爾街不看好特斯拉第二季的交車表現，分析師原先預估特斯拉本季將每股虧損1.45美元，但馬斯克的說法，卻似乎代表特斯拉依舊維持獲利，這場席捲全球的疫情，並沒有對電動車巨頭造成太大影響。從年初至今，特斯拉股價已經上漲超過130%。

特斯拉曾為2020年定下交車50萬輛的目標，但因為突發的瘟疫危機，公佈第一季財報時，特斯拉也撤回了這項展望，同時不發布未來營收預估。第一季財報中，特斯拉交車數約為8.8萬輛車，總產量則略高於10萬輛車。

儘管馬斯克月初曾表示Model Y量產遇上難關，月底這封公司信仍暗示，特斯拉非常有望達成連4季獲利的里程碑。 TESLA

目前特斯拉正積極處理Model Y的量產事宜，本月初，馬斯克在公司信中透露，Model Y在製造及供應鏈上面臨挑戰，要求員工把這項任務當作第一順位，「這是新產品總是會遇到的難關。」

距離入圍標普500只差一道坎

另外，若特斯拉真能達成獲利的壯舉，也代表特斯拉將獲得成為標普500指數（S&P 500）一員的門票。

特斯拉距離被納為標普500成分股只差臨門一腳，該指數有兩項要求，一是過去一年內整體獲利，二是最近一個季度獲利。特斯拉目前已連續3季獲利，然而2019年第二季虧損太過嚴重，只能寄望於今年第二季繳出營利，符合成分股資格，不過，最終能否被納入仍由委員會決定。

特斯拉預計將在美國時間7月4日公佈2020年4月至6月財報。

資料來源：Bloomberg、Electrek、Business Insider