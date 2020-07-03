夏普在台灣正式發表了自家第一支5G手機AUOUS R5G，在台灣一直不見起色的手機事業，這次該如何「抓空檔」、搶市占？

「剛好這幾天，正是5G開台時機，夏普去年底就發布了AQUOS R5G、3月在日本上市，現在正式在台灣推出，時間點非常好！」夏普會長戴正吳說道。

就在昨（3）日，夏普在台灣正式發表自家第一支5G手機——SHARP AUOUS R5G，這也是唯一一支可以支援8K錄影的5G手機。

SHARP AUOUS R5G售價3萬4,990元，在電信商中，只在遠傳電信獨賣。戴正吳透露，「5G+8K」將是夏普未來手機的佈局策略。 夏普

戴正吳親臨現場，透露夏普究竟如何抓住這一波趨勢，在台灣佈局一直未見起色的手機事業？在台灣又有哪一些新策略將進行？

5G換機潮、陸系手機卡關⋯⋯夏普「抓空檔」搶市占

或許台灣的消費者，對夏普的手機有點陌生，但從2018年開始，夏普在台灣就前後陸陸續續地推出了4款定位為「旗艦系列」的AUOUS手機，即便在日本頗受歡迎，但在台灣市場，除了蘋果、三星、華為、SONY外，還得和平價的陸系手機OPPO、vivo、小米、紅米競爭，一直難有起色。

根據ePrice統計，在2019下半年，夏普從未進入台灣手機熱銷品牌前10名。

「坦白說，前兩年在台灣上市的手機，算是『試試水溫』，這次等於我們搶到了第一波的機會。」台灣夏普總經理張凱傑向《數位時代》透露。

在5G剛剛開台，正準備邁入第一波5G換機潮之際，又逢兩岸關係緊張，陸系5G手機遲遲無法引進台灣，反倒給了這些式微的品牌，一次意想不到的機會。

戴正吳親自上陣，為新手機進行宣傳。 唐子晴攝影

即便這一支AUOUS R5G是在日本疫情相當嚴重的情況下開賣，但夏普官方指出，截至今日銷量以破4萬台。

有市場傳聞，陸系5G手機將於8月底至9月初解封，開始進軍台灣市場，也讓夏普有機會在此之前，抓住空檔，多多少少搶下一些市占。

張凱傑表示，AUOUS R5G將於本月正式取得NCC 5G認證，之後夏普台灣將有望維持每半年，發表一支新的旗艦手機。

為何收購美華泰？戴正吳：可購樂要佈局美妝生活產品

在這一場頗具宣示意義的活動上，鮮少公開露面的戴正吳也親自出席，接受媒體訪問，台灣夏普在活動前一天，剛剛宣布收購了美華泰，後續究竟將如何合作，也是外界關注的一大重點。

戴正吳首先娓娓道來，夏普在電商平台的佈局。

在2019年，台灣夏普正式把鴻海在台灣和大陸市場的電商平台「富連網」併入旗下，花了一年的時間進行策略改革，而後轉型改名為「可樂購（COCORO Life）」。

「富連網在台灣雖然做了3年，卻只有30萬的會員，但今年6月銷售成績已經突破以往，都是千萬元以上。」戴正吳說道。

然而，可樂購在不同的市場中，日本經營得最有聲有色，日本原先的夏普線上商店已經獨立成為可樂購，如今已經有350萬名會員；加上疫情期間，日本可樂購開始販售夏普的口罩，需要消費者登記抽籤，如今更已握有850萬名日本消費者的資料，這些都是電商平台珍貴的「養分」，也讓戴正吳更有動力和信心，讓可樂購在台灣做起來。

台灣夏普收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，正式跨足美妝百貨市場。 Google Map

「併購美華泰，這個主意是我出的，我看到它要收了，覺得很可惜，平常我對台灣市場很關心，我覺得這麼一個長期的品牌就關掉，太可惜了。」

戴正吳表示，夏普收購美華泰後，不僅能繼續保有其品牌價值，更能維繫美華泰如今100多萬名會員，當美華泰的流行生活美妝產品都在可購樂上販售，加上夏普本就有不少美妝3C產品，便能大力擴展此類產品的佈局。

他指出，雖然受到疫情衝擊，夏普在歐美、東南亞的實體店無法正常營業，但線上銷售仍有不錯的成績。

但這一波疫情中，夏普受到最大衝擊的，無非是辦公事複印產品，造成夏普不小的虧損，但戴正吳表示，市場消費已慢慢在恢復中，相信在下一個月公布的財報中，業績將有很大的改進。

責任編輯：蕭閔云