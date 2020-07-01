廣明新任董事長出爐，為廣達業務大將蔡文弘，而總座何世池意外在今日請辭獲准，將轉任顧問職，業界推測原因是......

廣明7月1日董事會推派董事長，由廣達法人代表蔡文弘接任，而總座何世池則續任廣明光電總經理。不料，何世池在董事會中向董事長林百里及副董事長梁次震提出辭呈，隨後何獲慰留，最後溝通將以公司顧問職位，為廣明貢獻專業經驗。

跟惠普和解、何世池請辭總座，廣明近期發展快得讓外界措手不及，不過據了解，何世池因仍為達明機器人董事長，而達明機器人辦公室就與廣明光電總部一起，等於何世池還是會照常到廣明總部上班，請辭是為向股東負責。

廣明表示，何世池是以個人因素向董事會提辭呈，事前並無徵兆，新任總經理人選將擇期提報董事會決議後公告。

半年報需提列和解金，負起政治責任

廣明剛經歷7年訴訟，近日才剛與惠普達成和解協議，負責處理訴訟的總經理何世池承受莫大壓力，雖一度主戰，但因美國二審訴訟結果不如預期，最終以和解支付賠償金方式善後，而半年報預期也必須吸收和解金損失，虧損命運恐難逃。

由於廣明簽署和解保密協議，不能透露關於和解條件任何細節，故半年報時，將認列多少金額費用成為未知數，該提列金額是否為股東可接受？可能是何世池考量後，對最終訴訟結果負起完全責任之舉；而由於何世池也是廣明大股東，預期廣明後續甩開訴訟包袱後，可望聚焦轉型發展。

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責任編輯：林美欣