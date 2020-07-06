台積電宣布赴美建廠後，於7月2日ADR大漲3.17%、收58.62美元，創下二月份以來收盤新高。

三星電子（Samsung Electronics Co.）在晶圓代工領域大舉投資，迫切想要追上台積電。不過，日媒分析發現，台積電擁有超穩健的現金流、再加上創辦人張忠謀的策略遠見，其領先優勢恐怕難以超越。

日經新聞英文版5日報導，美國總統川普（Donald Trump）5月宣布加碼華為出口禁令，等於直接封殺佔台積電營收15％的第二大客戶。然而，台積電似乎毫髮無傷，董事長劉德音6月9日於股東大會上宣布，截至2020年12月底的會計年度期間，資本支出仍會保持在150-160億美元（約新台幣4,417億-4,711億元）不變。

日本供應商一名高層也透露，台積電需求並未降低，公司甚至得聘僱更多員工來應付台積電的龐大需求。

一名日本金融業界人士在研究過台積電的現金流量表後驚嘆「這簡直是一份藝術品。」台積電因為投資計畫產生的負現金流，跟營運帶來的正現金流相互抵銷，反映該公司把盈餘再投資、進行擴張的策略。「在景氣波動劇烈的半導體業，能打造猶如教科書般的自由現金流量表，真的相當罕見。」這允許台積電平衡營運與投資現金流，確保營運快速成長。

相較之下，三星2016年失去新款iPhone訂單後便展開削價競爭，贏得高通（Qualcomm）等新客戶。不過，張忠謀並未加入這場價格戰，而台積電最終也靠著比特大陸（Bitmain）、華為等新興企業的大量需求，以及高通、Nvidia等美國顧客從未間斷的訂單，毫髮無傷地度過這場戰役。三星最終仍無法顛覆台積電在晶圓代工產業的穩固地位。

美加強封印華為後台積ADR續漲

美國商務部5月15日進一步封鎖華為，禁止企業以內含美國軟體及技術的設備、為華為代工晶片。台積電也在同時間宣布赴亞利桑那州設廠。雖然這一切似乎衝著台積電而來，但商務部發表聲明後，台積電ADR卻續揚超過10％。

編按：美國存托憑證（ADR）指已在美國以外之證券市場掛牌交易之外國公司的股票，在美國境內掛牌銷售。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，台積電ADR 7月2日終場上漲3.17％、收58.62美元（約新台幣1,726.4元），創2月13日以來收盤新高；以5月15日收盤價（49.8美元，約新台幣1,466.3元）計算，至今漲幅已達17.7％。相較之下，台積電在台灣掛牌的股票3日收在新台幣329.50元、較5月15日收盤（298元）上漲10.57％。

美中科技大戰愈演愈烈，台積電被迫捲入兩國爭端，投資人該擔心嗎？

Barron‘s 6月5日報導，Susquehanna International Group資深證券分析師梅迪·侯賽尼（Mehdi Hosseini）預測，市場上的現實將壓倒政治問題，台積電未來勢將繼續對所有國家供應晶片。台積電龐大的研發經費，仰賴中美客戶有效分擔成本。「我們最終可能弄巧成拙，為每支iPhone支付2,000～3,000美元（約新台幣5.8萬～8.8萬元）。」

南華早報6月10日報導，彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員尼古拉斯·拉迪（Nicholas Lardy）指出，這筆投資案有望為台積電帶來槓桿作用。「我猜他們會取得執照，繼續出貨給華為。若拿不到執照，台積電大可以放慢建廠步伐、甚至從中抽身。這對即將面臨總統大選的川普（Donald Trump）相當不利。」「台積電比多數人意識到的還要具備優勢，他們沒有一定得投資的必要。」

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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