中美貿易戰延燒至今，許多大廠因美禁令而無法出貨給華為，就連中芯也難逃一劫。

中國晶圓代工廠中芯國際（SMIC）將在科創板掛牌，是中國十年來最大規模的IPO（股票首次公開發行），激勵該公司的香港股價狂飆。不過外媒警告，美國禁令或許會讓中芯無法供貨華為。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，台北時間7日上午11點01分，中芯下挫3.62％、報38.650港元（約新台幣146.8元）。6日中芯大漲20.60％收40.10港元（約新台幣152.3元），創空前收盤高。今年以來中芯股價狂飆約225％。

華爾街日報6日報導，北京當局推動「中國芯」，目標晶片生產自給自足，中芯是此一計畫的要角，讓投資人極度看好。川普當局切斷外國業者對華為的晶片供給，中芯成了華為的最後依靠，然而中芯也仰賴美國設備生產晶片，恐怕無法逃過美國禁令的限制。這表示未來中芯或許無法出貨給華為，華為是中芯的最大客戶之一。而且美國似乎準備限制尖端科技輸中，未來中芯想追上同儕，更是難上加難。

此外，中芯在技術和獲利方面，都遠不及業界領袖。分析師估計，中芯技術落後台積電五年，在可預見的未來難以縮小技術鴻溝。中國大力提高自家晶片生產，固然能讓中芯接到更多低階訂單，但是中芯毛利仍遠低於台積。上季中芯毛利為26％、遜於台積的52％。

S＆P Global Market Intelligence數據顯示，中芯股價已經是明年預估盈餘的99倍，是最昂貴的晶片股之一。相較之下，台積股價僅為預估盈餘的19倍。投資人也許應該考慮取回部分籌碼、減碼中芯。

陸晶片業兩大難題：技術落後、晶片製程追趕難

路透社去年6月報導，上海諮詢商ICWise首席分析師顧文俊（Gu Wenjun）說，和設備、材料、人才的限制相比，中國最欠缺的是對產業的了解，一些政府補助出現反效果，過多創投資金追逐相同標的。IC設計商紫光展銳（Unisoc）的前工程師也透露，公司鼓勵使用關係企業紫光國芯（Guoxin）的記憶體，但是他們從未從紫光國芯取得任何能用的產品，紫光國芯的技術不夠先進。

中國晶片業的另一挑戰是晶片製程，中國光大證券（Everbright Securities）報告稱，晶片製程需要儀器。美商應用材料、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA－Tencor）、泰瑞達（Teradyne）在許多利基市場的市佔率極高。中國沒有只使用本土製設備的晶圓產線，很難不用美國設備生產晶片。

然而，就算中國取得歐美等地的先進晶圓生產設備，也沒辦法讓機器發揮最大功效。中芯國際前工程師說，設備供應商通常和台積電簽署保密協議（non－disclosure agreements），合約牽涉到設備使用訣竅、以達到必須良率。設備商受限保密協定，只能給予中芯基本指示。

責任編輯：林芳如

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