全家在2018年底就成立冷凍商品自有品牌：媽媽煮藝。一款蒸蛋湯一年賣出90萬份，連微波白飯都銷了200萬份。

走進全家便利商店，想找個快速解決一餐的品項，除了便當，你會發現有更多選擇：袋裝的鍋貼、生煎包，或是裝成一杯一杯，隨手拿著就能吃的冷凍炒飯與義大利麵，想要來點熱湯也沒問題，這些食物同樣只要加熱幾分鐘，就能迅速上桌。

全家鮮食部部長黃正田指出，像這樣加熱之後就馬上能吃的冷凍、冷藏商品，深受需要快速用餐，或吃飯時間不多的上班族歡迎，光是今年第一季，全家冷凍食品的業績就較去年同期成長了近50%。

蔡仁譯攝影

事實上許多知名飯店與餐廳，都已經投入冷凍食品，像牛肉麵就是熱區戰場之一，晶華酒店、國賓飯店、福容大飯店都有相關產品，以吃到飽為主的漢來美食，則以獅子頭、台式滷豆腐參戰，有米其林加持的點水樓、了凡油雞飯，也沒有缺席戰局，紛紛推出自家冷凍產品。當這些餐飲大廠陸續加入冷凍鮮食市場，便利商店想要在競爭中突圍，除了強調口味，還能有什麼賣點？

不易煮單人份的料理大賣！年銷90萬份蒸蛋湯、200萬份白飯

黃正田指出，全家在2018年底就成立冷凍商品自有品牌：媽媽煮藝。抓準現代人生活的特性，主打小包裝、方便帶著走，以及平常不易煮「單人份」的食物。

「大家都說這位媽媽很會煮湯，」黃正田笑說，對單人料理來說，煮一鍋湯相對麻煩，不僅食材要精算、烹飪時間也長，湯品成為媽媽煮藝表現強勁的品項，像是來自高雄老店靈感、開發出的蒸蛋湯，一年賣出超過90萬份，它看似簡單，其實製作過程相當繁複，光是怎麼樣讓蛋的形狀符合湯碗型，就是一門學問。微波白飯同樣看準不想一次煮太多飯的個人商機，乍看之下不起眼，年銷售卻能超過200萬份，。

為了更進一步強化方便性，今年全家推出炒飯、義大利麵等「杯裝形式」的產品。黃正田解釋，觀察上班族習性，可能有時候得邊吃飯、邊工作，或通勤時吃東西的人，袋裝仍然不夠便利，所以將主食裝進杯子裡，更容易一手拿取，現在杯裝品項平均日銷售突破萬件，未來預計加入更多杯裝小吃。

買冷凍食品不必到超市，超商就有冷凍魚、肉、鮮食半成品

媽媽煮藝現有的40個品項，幾乎占了全家冷凍食品業績的一半，黃正田說，除了持續擴充產品線，像是把小吃類食品也放進杯裝，全家最終希望向消費者溝通的目標，就是「超商也有賣優質冷凍食品」的意識，把他們原本只在超市、量販店買冷凍食品的習慣，慢慢轉移到全家。

但在黃正田冷凍食品的計畫裡，媽媽煮藝只是其中一個面向，更重要的是後勤布局，包含2015年建置冷鏈物流，去年則在岡山興建冷凍倉儲中心，店鋪也成為改造重點。「現在一半以上的門市都至少有2門冷凍櫃，」他表示，一店鋪要有兩櫃擺放冷凍鮮食，今年的目標，更放在50%以上的門市都要提高至4個冷凍門。

在銷售端，現在每間店長經營的Line群組，經常發起團購，包含雞腿排、牛肉湯，儘管不一定是媽媽煮藝的系列商品，但可以讓更多人都知道巷口的全家，就能買到冷凍食品。

店員技能再+1，以後「燙青菜」也能賣

全家下半年的展店策略中，更是要走向「冷凍店3.0」。2015年和天和鮮物合作成立的複合店，可以說是1.0版本，能買到天和鮮物的冷凍肉品或新鮮魚貨。現在除了肉品之外，還加入生鮮蔬果，希望能打造超市型複合店。

全家

「我們把它定位成體驗型的門市。」他解釋，冷凍店3.0除了設置10門以上的冷凍、冷藏食品與調理包，關鍵是配置「蒸烤箱」，店員可以代客做更多料理。他舉例燙青菜，已經都切好、洗好，蔬菜上也有調理好的醬汁，加熱之後就像是一份外面販賣的燙青菜，加上設立在捷運站附近，目的是要更深入「回家吃飯」、卻沒有太多時間料理的上班族與家庭客群。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：經理人月刊

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