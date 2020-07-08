全家便利商店推出冷凍店型3.0，與前兩代主打的「生鮮超市複合店型」不同，這一次主力商品是冷凍即食產品。

儘管目前已過了新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最嚴峻的時刻，全球陸續解封。但根據東方線上統計，仍有超過7成的消費者選擇繼續在家開伙，購買冷凍食品比例續增，且市場上冷凍商品選擇也愈趨多元。

消費者在家簡單煮的生活型態增加、冷凍食品商機逐漸成熟，瞄準此「後疫情時代」的生活型態，全家便利商店以「破百項冷凍商品」、「現場代客料理服務」、「24小時外送」三大策略，即日起於新北市新店慶民店推出「冷凍店型3.0」。與永豐餘生技合作，打造冷凍食品販售專區，支援消費者的宅居生活需求。

瞄準忙碌社會型態商機，同時導入代客料理、24h外送服務

「冷凍店型3.0」開於住宅型商圈中，店內冷凍櫃設置多達10門，主要針對無暇備料、不擅調理的雙薪家庭、小家庭、單身族，推出超過百種、小份量、易保存的即食冷凍食品。

除了自有品牌媽媽煮藝商品外，並與標榜安心健康、擅長家常菜開發的永豐餘生技合作，提供從飯麵主食、湯品、港式點心、水餃、菜餚等一應俱全的選擇，回家僅需簡單復熱，即可快速備出一桌的料理。

黃正田表示，另針對習慣外食、外帶的族群，同時提供代客料理服務，導入飯店級使用的智能蒸烤爐設備，於每日上午11點至晚間19點，精選永豐餘生技多樣人氣商品於現場調理。消費者只要到櫃檯點餐，即可協助完成料理蒸烤，帶著就走。

另外，全家新店慶民店也提供foodpanda 24小時的外送服務，除常態性販售店內商品及永豐餘冷凍商品外，每日上午11點至晚間19點間也可選擇代客料理，服務下班來不及購買食材、假日懶得出門的消費者。

全家砸1億元改建冷凍產線，推冷凍型3.0

「對應小家庭與單身族忙碌的生活型態，全家便利商店早在6年前，超前佈局三大冷凍基礎建設，包含 鮮食廠冷凍食品產線、冷鏈物流、店舖前後場冷凍空間擴充 。」全家便利商店鮮食部部長黃正田這樣說。

黃正田指出，全家在6年前，就超前佈局三大冷凍基礎建設，包含鮮食廠冷凍食品產線、冷鏈物流、店舖前後場冷凍空間擴充。 賀大新攝影

回顧全家便利商店經營複合店型的歷史，最早可追溯2015年，當時與天和鮮物展開複合店作為開端，販售冷凍肉品、生鮮蔬果，對應消費者方便採買、居家自行調理的需求，正式推出冷凍店1.0。

接著，後續發展成可複製的超市型複合店，也就是冷凍店2.0，至今全台已有超過400間店舖。冷凍店2.0雖然不是與天和鮮物合作，但 以販售生鮮類商品為特色 。在全家便利商店經營複合店至今，共有餐飲型、健康類型、科技金融型、生活服務類型、生鮮超市型5種複合店模式，其中冷凍店2.0為最大宗。

在疫情之下進一步催化冷凍食品需求狂飆，上半年業績年增超過5成，顯示簡單覆熱即食的冷凍食品，已改變餐桌的樣貌。為此全家加速冷凍佈局， 今年將再陸續投資一億元於鮮食廠冷凍產線改建，與店舖冷凍商品陳列和儲存空間的擴建，打造生活體驗型冷凍店型3.0。

不同於冷凍店1.0到2.0，販售品項是以冷凍生鮮為主，這一次推出的冷凍店3.0，是看好後疫情時代的冷凍即食品市場。未來，冷凍店2.0與3.0將同時存在，同時，冷凍店3.0也會試營運成效，往商辦、住宅商圈展店。

「永豐餘生技」助陣，導入百樣小份量、冷凍家常菜支援忙碌家庭的代客料理。 全家便利商店

責任編輯：陳映璇