momo購物網與全家便利商店展開「冷凍店取」合作，往後在momo購買冷凍生鮮，可以直接到超商取貨。

在今年4月，台灣電商平台momo富邦媒曾表示，生鮮電商是今年的重要拓展方向。在今（6日），近一步宣布與全家便利商店展開合作，推出「冷凍店取」服務，為momo購物網的冷鏈配送服務最後一哩路添翼。

500項冷凍商品可全家店取，谷元宏：未來將持續拓展冷凍品項

上半年受疫情影響，「冷凍」宅經濟跟著發酵。momo購物網根據消費統計，今年1至6月冷凍食品買氣狂飆，銷售年增1.5倍，新客數也較去年增加超過1.5倍。

momo看準冷凍食品市場後市可期，為提升優質的購物體驗，打破消費者冷凍包裹取貨的時空限制，今天宣布攜手全家便利商店全台店舖（離島、特殊店舖除外）， 推出冷凍即食品、生鮮肉品、水產海鮮、冷凍滴雞精、冷凍水果、甜點冰品等超過500件指定商品，提供便利商店「冷凍店取」服務。

「新冠疫情促動消費行為的轉移，許多消費者開始嘗試透過網購採買冷凍食品及冷凍生鮮食材，」momo總經理谷元宏觀察。加上現今市場上豐富多元的商品選擇、網購商品資訊瀏覽的便利性、包裝上清楚烹調教學、產地與效期的安心標註，網購生鮮備受30至49歲女性消費者青睞。

為滿足消費者琳瑯滿目的需求，谷元宏指出，momo購物網將持續網羅優質的冷凍食品。目前，momo購物網站上冷凍食品已超過2萬件，像是乾杯集團和牛物產、美福、天和鮮物、美威、金園排骨、黑橋牌、大成等超過百個品牌產品，都可以在momo購物網站上購得。

展望未來，谷元宏表示將持續拓展冷凍品項，目標每年品項數維持50%以上的成長幅度。

全家投入冷凍店取已超過5年，未來將持續拓展重要商流。 蔡仁譯攝影

全家投入「冷凍店取」超過5年，持續擴展合作平台

這一次合作，並不是全家便利商店第一次嘗試「冷凍店取」。全家便利商店表示，「冷凍店取」在5年前開始推廣，是業界第一個推出該服務的便利商店。也正因早已投入冷凍店取服務，冷鏈倉儲、車隊、系統串接以及門市中的冷凍空間都早已佈局到位。

5年以來，全家便利商店陸續與愛上新鮮、好吃市集、美福肉品等等生鮮通路平台展開合作。在消費者下單之後，貨品會先到全家旗下全台物流的冷凍倉儲，再由全家自有冷鏈物流配送到各門市。這一次與momo購物網的合作，也將依循此模式。

全家便利商店指出，儘管目前在電子商務店取貨品中，冷凍品項依然是少數，不過數量也在逐年快速成長中，對比去年，今年的貨品數量已成長4成。展望未來，全家便利商店表示，將持續開發重要商流，擴大冷凍店取的服務範圍。

責任編輯：陳映璇