貿協攜手前HTC執行長周永明創立的XRSpace合作開發虛擬展覽館，期望運用成熟的數位行銷工具加速轉型，而後疫情時代，他也透露3成實體展館需要再活化。

外貿協會成立半世紀，7日舉行成立50週年茶會，經濟部長王美花致詞說溜嘴，透露貿協雖是台灣國際型會展的主辦單位，但其實在新冠肺炎疫情期間，也是對外說不出口的「受災戶」，也應該是振興補助對象，貿協董事長黃志芳證實，貿協正上上下下動起來拚數位轉型。

貿協董事長黃志芳。 貿協

貿協50週年茶會邀請總統蔡英文、經濟部長王美花、國際貿易局長陳正祺、超過50國駐台使節、經貿機構代表、國內重要工商團體代表等超過200名貴賓與會，過去貿協歷任董事長也都受邀與會，蔡英文表示，貿協近年來從「國家超級推銷員」升級為臺灣企業的「智慧整合者」。

攜手周永明XRSpace開發虛擬展覽館，比實體更精彩

蔡英文首先感謝貿協50年來對臺灣的貢獻貿協成長史幾乎就是台灣經濟起飛的歷史，50年間台灣的貿易數字翻了200多倍，達到現今的6,140億美元；2019年貿協成立了「臺美商務交流中心」，成為台美貿易及投資的鏈結平臺，蔡英文也期許，貿協未來可以協助台商布局美國市場，展現互惠、互利的競爭優勢，協助中小企業加速轉型，帶領隱形冠軍走入國際市場。

黃志芳表示，面對數位科技快速崛起帶來的挑戰，貿協必須成為「數位經貿領航者」及「創新模式推動者」，藉由科技創新力量，帶領企業數位轉型，而貿協本身也力拚轉型。

貿協董事長黃志芳表示，開源節流是今年疫情下貿協重要工作，其中兩大重點是加速數位轉型，並活化展館空間。 貿協

他指出，3年前貿協開始推動「數位、科技、新貿協」願景工程，利用數位科技力量，以數位展覽、線上拓銷團及數位貿易課程等模式，幫助企業共度疫情難關，有鑑於未來會展線上型態體驗重要性不亞於實體會展，貿協也與前HTC執行長周永明創辦的XRSpace共同開發領先的「虛擬展覽館」，在50週年慶祝茶會中展示現階段成果。

「未來一定是實體和虛擬經濟兩者一起搭配，而且虛擬經濟比重會越來越增加，實體一定會受衝擊，仍然有其必要性，但如果只做實體功能，就像一個人只有一條腿！」黃志芳透露，去年起實體跟虛擬就並行，期望如兩條腿讓貿協走得更快。

他指出，貿協跟XRSpace若能開發技術純熟的虛擬展覽館，線上會展精彩程度會不亞於實體展覽，在VR眼鏡裡，逛展發現有興趣合作的業者可以立刻召開線上會議，逛展累了，可以去虛擬電影院看影片或遊樂場中投籃輕鬆一下。

貿協上半年會展收入歸零，3成展場要有創新營利模式

對於王美花指疫情衝擊讓貿協成為受災戶，黃志芳會後受訪坦言，由於疫情，上半年大型實體活動都停辦，包括國際自行車展、國際電腦展等，這部分收入都沒有了，因此他要求同仁「開源節流」，開源方面，更重要是要快速數位轉型，推出更多數位服務，增加數位行銷競爭力，並因應後疫情將既有實體展館充分活用。

總統蔡英文（前排中）出席外貿協會50周年茶會，期勉未來協助中小企業佈局美國。 貿協

至於實體展管如何活化運用？黃志芳指出，實體會展本來就是貿協的基本功，但今年很多展館都沒辦法利用，經大數據估算，未來三年大概有30%展館會是永遠有空的，那就好好以「利潤中心」概念活化這些空間，推出創新營利模式，例如開發為共享辦公室、青少年遊樂場，想辦法賺錢。

黃志芳指出，台灣部分產業受疫情衝擊大，比方紡織與製鞋業，但自行車業卻逆勢受惠，因為日本及歐洲政府鼓勵民眾騎車通勤，政府補助1,000美元或500歐元費用，對業者是一大利多，另外遠距教學或視訊解決方案業者業績也大好。

貿協也將提供協助產業出口，黃志芳舉例，台灣豬肉已經在口蹄疫限制名單中解禁，貿協正積極協助國內豬肉業者做海外行銷，其次，若疫情舒緩，也期望重新推動國際會展舉行。

印度封殺訊連App，黃志芳：這是一堂教訓

對訊連喊冤旗下開發的App被誤判為中國業者開發而被印度下架，黃志芳指出，他上週才跟訊連開會，貿協駐新德里的人員正在幫忙，「印度搞不清楚台灣跟中國App，雖然清楚台灣是台灣，中國是中國，但App Store上沒有清楚標示國別，對印度來說大部分來自中國，其中一兩個台灣的，比方《完美彩妝》App沒有註記來自台灣，就很容易被誤會。」黃志芳說。

黃志芳說，「黃董這個事件，對大家來說就是一個很好的教訓，相信未來軟體開發商都會很注意，如何註明避免被誤認，讓大家在App Store上很明顯可以分辨。」

責任編輯：蕭閔云