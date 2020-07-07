美國必勝客、溫蒂漢堡等知名連鎖速食店的最大加盟商「NPC國際」，每月多支出2,000萬抵抗新冠肺炎、負債近300億，因不堪虧損聲請破產。

美國必勝客、溫蒂漢堡等知名連鎖速食店的最大加盟商「NPC國際」（NPC International）在7月1日宣布，已依據美國破產法第11章（Chapter 11）於德州聲請破產保護。該公司在美國經營超過1,225間必勝客門市以及385間溫蒂漢堡，員工將近4萬人，包含7,500名正職員工以及28,500計時人員。

事實上，NPC的危機早在這波新冠肺炎大流行之前就出現了。1962年，NPC開設了第一家必勝客，並在1984年公開上市，2001年又轉回私營，隨後，美國的披薩連鎖店愈開愈多，嚴重壓縮到必勝客的生意，也讓NPC的財務表現愈來愈差。

該公司在聲請的文件中指出， 聲請破產有幾個主因，包含激烈的削價競爭、人力以及牛肉等食材的成本上漲等 ，另外，因應疫情而需要做的各種安全措施，每個月至少要花上75萬美元（約新台幣2,197萬元），在這些壓力之下，NPC與必勝客特許經營協議中所需的資本需求「無法繼續」。據報導，NPC的負債約10億美元（約新台幣293億元）。

在聲請破產之前，NPC曾嘗試與必勝客的母公司Yum Brands形成「互惠夥伴關係」，也一直希望促成雙方都同意的商業計畫，但最後沒有成功。

Yum Brands則表示，「我們將會竭盡所能幫助加盟商」，而必勝客在聲明中指出，「NPC聲請破產保護已是可預料的事情，我們將此視為一個機會，讓NPC所經營的必勝客餐廳可以有更好的未來，我們正在和NPC的債權人合作，確保NPC的必勝客餐廳都能夠得到足夠的支持」、「從長遠來看，這個決定可以讓整個營運系統重新改善，並更加健全」。

必勝客也表示，所有由NPC負責營運的店面都會持續營業，繼續供應食物，顧客暫時不需要擔心沒披薩可吃。

另外，NPC經營的溫蒂漢堡（Wendy’s）餐廳數量僅占品牌總數的一小部分（全美共有約6,500間）。《CNN》報導，溫蒂漢堡指出，目前餐廳整體上營運表現良好，而加盟商也有持續履行其財務義務，「我們期待NPC持續擔任溫蒂家族中的一員，我們會繼續與NPC合作，並支持他們」。NPC也指出，仍持續與溫蒂漢堡保持「牢靠的關係」。

資料來源：CNBC、Financial Times、CNN

本文授權轉載自：經理人

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