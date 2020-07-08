美國國務卿邁克·龐培接受媒體《Fox News》採訪時表示，美國正「考慮禁止」使用TikTok和其他中國社群媒體App。

受到全球青少年歡迎的短影音App TikTok近日紛擾不斷，不僅受到中國與印度之間緊張關係的影響，而遭到印度下架，日前美國國務卿邁克·龐培（Mike Pompeo）接受媒體《Fox News》採訪時表示，美國正「考慮禁止」使用TikTok和其他中國社群媒體App。

美國政府對中國科技產品的不信任感，已由通訊產品已延燒到社群App。 shutterstock

由於近年來美國與中國的關係日益緊張，加上美國對於TikTok和其他中國科技公司的內容審查、蒐集用戶數據的作法深有疑慮，因此讓美國政府開始研究是否要禁止中國公司開發的內容及社群的應用程式。龐培表示：「在網路基礎架構使用華為技術或中興通訊的問題研究上，我們已在日前透過美國聯邦通訊委員會正式宣布，認定中國電信設備商華為及中興通訊，對美國國家安全構成威脅。」

由於美國政府認為華為或中興的通訊設備，有可能蒐集或監控用戶數據，被認定對國家安全產生威脅，現在看來美國政府對中國科技產品的不信任感，已由通訊產品已延燒到社群內容App。

針對龐培的發言，TikTok發言人透過《ABC News》回應：「TikTok是由美國籍的凱文·梅爾（Kevin Mayer）擔任執行長，同時在美國有數百名員工，包括安全、產品、公共政策等職位，希望為我們的用戶提供安全的社交體驗。」他同時也強調：「TikTok從未向中國政府提供過用戶數據，如果被要求，我們也不會提供。」

美國政府一直擔心TikTok會將用戶數據交給總部位於中國北京的母公司字節跳動（ByteDance），而TikTok今年6月入職的美籍執行長，上任後的優先任務即是與美國監管機構建立信任。

TikTok自去年起迅速發展，在美國擁有超過1.75億的下載量，在今年第一季新冠疫情蔓延期間更達到全球下載數3.15億次的紀錄。TikTok曾表示美國用戶數據都儲存在美國，備份在新加坡，強調其數據中心完全位於中國境外，其數據均不受中國法律的約束，即便近日香港《國安法》上路後，TikTok也表示將退出香港市場，並強調不會將用戶數據交給中國政府。

資料來源：Fox News、CNBC

責任編輯：蕭閔云