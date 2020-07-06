在特斯拉股價衝破1,200美元大關的同時，馬斯克宣佈特斯拉開賣一款紅色短褲，作為對賣空者及美國證券交易委員會（SEC）的諷刺。

在特斯拉股價衝破1,200美元，超越Toyota成為全球市值最高車廠後，特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）在官網上開賣紅色短褲（short shorts），作為對賣空者（short seller）及美國證券交易委員會（SEC）的諷刺。

馬斯克稍早曾在推特上表示，「特斯拉將生產一款鑲著金色邊的紅色短褲。」不出3天立刻兌現諾言，在官網上限量販售這條紅色短褲，定價69.420美元（約新台幣2082元）。這條短褲上除了在角落鑲著特斯拉的Logo，後方更寫著「S3XY」代表著目前的四大產品（Model S、Model 3、Model X、Model Y）

特斯拉短褲後方寫著「S3XY」代表著目前的四大車款。 Tesla

兩年前與SEC結下樑子，馬斯克諷：我會寄給他們幾條短褲

馬斯克更揶揄SEC為「賣空致富委員會（Shortseller Enrichment Commission）」，宣稱將寄出幾條短褲，在這艱難時期撫慰他們一下。兩者在2018年時結下樑子，至今馬斯克仍時不時就會諷刺對方幾句。

2018年8月馬斯克於推特上放話，考慮把特斯拉私有化並以每股420美元的價格出售，這番話引發宣然大波，令特斯拉股價上漲超過6%，SEC也就這起事件對馬斯克提起訴訟，指控他發布誤導性言論，意圖炒作股價。

最後以馬斯克辭去董事長職位、特斯拉繳4,000萬美元罰款達成和解落幕，但自此之後馬斯克對SEC始終憤恨難平，每當特斯拉股價表現出色時，便會在推特上毫不掩飾地嘲諷SEC一兩句。

2019年聖誕節前，特斯拉股價連漲4日突破420美元，馬斯克發推特表示，「哇哦，股價太高了哈哈。」而這次刻意定價69.420美元，也同樣是對SEC的嘲弄。

馬斯克向來酷愛讓旗下公司「不務正業」，販售一些與業務基本不相關的產品。例如隧道公司The Boring Company曾販售棒球帽與噴火槍，憑借馬斯克在社群媒體上的聲望，這些產品皆被搶購一空，非常受到民眾歡迎。

3跡象看好特斯拉前景，股價飆破1,200美元

有別於各大車廠在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）威脅下嚴重受挫，今年迄今特斯拉股價已成長達189%，達到1,208美元歷史新高，市值突破2,200萬美元，成為全球最有價值車廠。

儘管以身價逾400億美元的企業家來說，馬斯克對SEC的記恨似乎有失風範，特斯拉的成績卻是貨真價實，近期揭露的3項跡象，也令外界看好特斯拉的發展前景。

第一，稍早特斯拉報告2020年第二季量產與交車數，儘管因為美國封鎖位於加州費利蒙的工廠關閉長達2個月時間，本季交車數達到9萬輛，並生產8.2萬輛車。

遠超華爾街預估的交車數7.2萬輛，也勝過2020年第一季8.8萬輛成績，同比去年僅下滑約5%左右，受疫情衝擊程度大大輕於其他車廠。

第二，馬斯克還在推特上發布全球超級充電站的使用率變化，即使前幾個月受到疫情影響而下滑，近來使用率已經逐漸回暖，甚至超越疫情前的水準，顯示不僅民眾正恢復用車習慣，特斯拉的銷售也如火如荼增加當中。實際上，特斯拉Model 3已是加州銷路最好的車輛。

第三，有消息人士透露，由於特斯拉電動車銷售狀況甚佳，日前已向包括LG化學在內等供應商，要求追加電池訂單。

但特斯拉還尚未公佈2020年第二季的營收損益，交車數亮眼的同時，能否達成連四季獲利的里程碑，並滿足加入S&P 500指數的門檻，也成為外界所關注的議題。此前，馬斯克曾發布一封內部信，稱要維持損益兩平「非常緊繃」，要求員工一齊努力。

資料來源：Bloomberg、Electrek、

責任編輯：陳映璇