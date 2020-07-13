華為計畫訂於9月11日舉辦華為開發者大會，屆時將揭曉旗下作業系統鴻蒙2.0版本，預期將用於PC、手錶、車載系統，以及更多聯網裝置，擴大鴻蒙的生態系。

華為計畫訂於9月11日舉辦華為開發者大會，屆時將揭曉旗下作業系統鴻蒙 （Hamony OS）2.0版本，其中最大改變是進一步套用在PC、手錶與車載系統，不像1.0版本僅限於裝載在華為旗下大尺寸智慧顯示螢幕。根據華為過去公布的鴻蒙作業系統發展藍圖，未來將會擴展至各項連網裝置，因此可預期未來3.0版本將會用在智慧音箱、耳機、虛擬實境眼鏡等裝置。

為了鴻蒙作業系統的未來發展，華為持續申請註冊多個與鴻蒙相關的名稱，其中包含HUAWEI HarmonyOS、HONOR HarmonyOS、HUAWEI ARK OS、HarmonyOS Linked、HarmonyOS Connected、AIRGlass、Home Mate、Hi City、Hi Lens，目前華為並未透露註冊名稱專利將會用在哪些產品，僅表示申請名稱專利僅只是正常流程。雖然註冊名稱中出現Mate等與華為手機相關的名稱，但華為之前曾表示現階段手機目前依維持使用Android作業系統，並不會將鴻蒙作業系統應用在手機產品。

然而，受到目前美國政府技術出口禁令影響，華為僅能採用AOSP（Android Open Source Project）形式的Android作業系統，僅可以開源架構提供使用，其版本並不包含Google提供GMS服務內容。雖然華為在中國境內銷售手機均以AOSP形式的Android作業系統，搭配自有EMUI操作介面與在地化App服務，但在中國之外市場則必須考量使用Google Play Store等服務需求，因此華為積極與Google合作GMS服務認證，使國際銷售版本手機可以順利使用Google各項服務。

在受到美國政府禁令影響而無法順利取得GMS服務的狀況之下，華為從去年開始推行自有HMS服務，並且打造標榜為全球第三大軟體市集的AppGallery，同時也持續與更多開發者、服務廠商，以及印度在地軟體市集開發商合作，希望增加AppGallery中的App內容。

華為手機採用AOSP形式Android作業系統，一方面是過去不少功能設計、操作介面都是以Android作業系統為基礎，其次則是因為即便無法順利使用GMS服務，華為手機依然可透過第三方App、軟體市集擴充手機功能，加上現階段的鴻蒙作業系統可使用的應用服務不多，因此對於Android作業系統依然有著高度的依賴性。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNET、Gizchina