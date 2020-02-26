在華為剛剛落幕的發表會中，最大著重點不是華為第二代摺疊手機Mate Xs，也不是新平板、筆電，而是華為要全力構建的HMS生態系。

即便2020 MWC取消，但華為一年一度於巴賽隆納的重磅發表會，仍在台灣時間24日晚上9點如期舉行。

沒有台下滿滿的觀眾，沒有現場掌聲雷動，這一場名為「Together, connecting possibilities」的發表會，採用線上直播的形式，讓坐在電腦前的觀眾們不禁好奇，這一家在去年歷經滄桑的中國龍頭企業，究竟會端出什麼菜，來面對2020年的新局面？

沒了Google服務，手機只靠中國內需2020行不通

「2019年對華為來說是充滿嚴峻挑戰的一年，」華為消費者業務CEO余承東在活動一開場便感嘆道。

總結2019年，華為整體營收達850億人民幣（約新台幣3,664億元），相較前年成長了18%，旗下智慧型手機出貨量破2.4億台、排名全球第二，超越了蘋果，但在中美貿易戰的尷尬局面下，這一年幾乎是靠中國龐大的內需市場，才拿到這樣的成績，市調機構Counterpoint Research指出，去年華為60%的手機是出貨到中國。

雖然華為2019年成績不斐，但在中美貿易戰下，重要的海外市場仍大受影響。 YouTube

在2019這一年，Google取消提供華為GMS（Google Mobile Service，Google行動服務），從Mate 30這一支手機開始，華為旗下新機都沒辦法再用Google的各種服務，包括Google Play、Gmail、Google Maps、YouTube⋯⋯取而代之的，是華為自家的HMS（Huawei Mobile Service），要下載的應用程式，都集成在華為自家的應用商店AppGallery中。

除了中國以外，每一個市場對Google服務的仰賴程度根本不言而喻，讓華為針對Mate 30及後續機種，只在中國、馬來西牙、新加坡、香港等零星市場推出。

「其實華為海外市場占比很大，去年靠著中國補缺口，但今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）衝擊，中國整體銷售一定會有影響，即便新機在海外市場不能用GMS，華為還是必須得推到海外，」手機王總編輯張利安表示。

華為現在迫在眉睫的當務之急，就是得快速填上要「再次出海」，就一定得要解決的GMS缺失，在HMS生態系中把各種必要的、需要的、想要的應用服務都補上；因此，在這一場發表會中，最大重點不是華為第二代折疊手機Mate Xs，也不是新平板、筆電，而是華為要全力構建的HMS生態系。

打造一個全新的服務應用生態系，談何容易？

「華為今天非常榮幸向各位介紹HMS Core，歡迎全球的開發者加入到HMS生態系統裡，」余承東說道。

Camera Kit、OneHub Kit、Share Kit、Scan Kit⋯⋯甚至是為地圖導航而生的Map site location Kit，余承東在台上一個一個介紹，華為為開發者們盡量準備周全的開發套件，為的就是想讓開發者們在Android 、iOS之外，讓華為成為第三選項。

余承東在台上展示一個一個華為為開發者準備的開發套件，並表示為了支持開發者為HMS生態開發應用，今年華為還將在全球舉辦超過100場相關活動。 YouTube

其實從2011年開始，集成在華為應用程式商店AppGallery的HMS就已經在中國推出，直到2018年才陸續在全球問世，在推出的國家中，華為手機都已事先預載了AppGallery，但除了中國市場，應該絕大多數人還是都選擇使用Google Play。

華為強調，AppGallery如今已經推出到170個國家、全球有超過4億名月活躍用戶（含中國境內使用者），是繼Google Play、App Store後，全球第三大的應用程式平台，但這樣的平台本來就不多，除了三星也有自己的應用程式商店「Galaxy store」外，多數是為了彌補中國市場不能用Google Play而催生出自有的應用商店，例如小米手機陸版就有「小米應用商店」，但國際版則是採用Google Play。

要知道，要打造一個應用程式商店，有用戶、有內容，不可能一蹴而成，得需要靠開發者及APP開發商一步步完整整個生態系，Google Play如今月活躍用戶已超過20億，也是在推出8年後，才獲得如此的成績。

去年華為一度要引進Mate 30到台灣時，如LINE這樣普及的App，在AppGallery還是找不到，就可以看到華為和APP開方商的合作還是相當匱乏。在這一場發表會中，華為也不斷強調，已經著手在亞洲、歐洲，甚至是拉丁美洲，跟各國在地的App開發商合作，推出各式各樣的應用。

華為正積極跟各地區推出在地應用。 YouTube

「不管未來GMS的問題會不會被解決，HMS還是會繼續推動，一來是為了以防萬一，華為要做長期備戰、做好GMS可能不會恢復的準備，再來是為了華為自家的鴻蒙系統做準備，以前在Andriod底下，華為很少有和APP開發商深度合作的經驗，這是華為缺失的，」張利安分析。

全球的局勢步步緊逼，讓華為必須得「自給自足」：處理器自己做、5G數據機晶片自己做、應用程式生態系自己做，甚至手機系統也要自己做，但冰凍三尺非一日之寒，想構建一個全新的應用服務生態系，談何容易？光是想找到一個Google Maps的App「替代方案」，就已是舉步維艱。

雖然華為創辦人暨執行長任正非以及余承東，不只一次表示，華為還是希望，以和Google合作為主，但事已至此，華為還是不得不跨出讓HMS走向海外市場的這一步。

在發表會結束後，華為旗下子品牌榮耀也發表了兩款只搭載HMS的手機——榮耀V30 Pro和9X Pro，並宣布將在俄羅斯上市，成為首款出海的HMS手機。

責任編輯：蕭閔云