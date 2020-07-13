振興三倍券使用將在15日開跑，新光三越為刺激消費，首度聯手電子支付LINE Pay Money合作，消費滿3,000元最高回饋600元，向年輕客招手。

振興三倍券即將在15日正式上路，百貨業紛紛祭出優惠。新光三越為擴大消費者付款的選擇，今（13日）宣布首度導入電子支付LINE Pay Money，若單筆消費滿3,000元，最高回饋600元、回饋率約20％，向年輕用戶招手。

新光三越商品部副理陳柏均認為，未來在百貨三倍券消費上，可能還是以紙本為大宗，因為目前綁定紙本三倍券比例高達8成以上。但與LINE Pay Money的合作是看準——開發新客群的機會，突破百貨消費族群41～49歲的年齡層。

首度導入LINE Pay Money，三倍券最高回饋20％

新光三越觀察，國內「電子支付」使用人數突破800萬人，其中LINE Pay Money用戶占近三成，以23～35歲年輕族群為主，可補足新光三越較缺乏的消費年齡層。

過去新光三越與LINE Pay合作多年，以信用卡綁定手機付款。這次為推廣振興三倍券活動，首度導入LINE Pay Money電子支付，綁定銀行帳戶，具儲值、轉帳功能，於15日起在新光三越全台15店正式上線。

新光三越為吸引消費者使用數位三倍券，推出7月15日至8月14日的三倍券電子支付專屬優惠，於新光三越單筆消費滿3,000元可享LINE POINT點數200點回饋，再加上LINE Pay Money累積消費滿3,000元最高回饋400點， 等於最高享600點回饋、回饋率約20％，主要看準年輕人可能沒有信用卡、偏好線上消費使用習慣，藉此吸引更多年輕客群來百貨消費 。

不過新光三越也有自有支付工具skm pay，目前使用會員占比達4～5成，使用率也不低，為何會和LINE Pay Money合作？

主要是兩邊使用通路不同。skm pay綁定信用卡付款，侷限自家百貨通路消費；LINE POINT點數可用在便利商店、百貨公司、網購等通路，且1點折1元，使用上更彈性。

而在鞏固主力消費族群41～49歲部分，新光三越也針對實體三倍券、綁定信用卡的數位三倍券推專屬優惠，像是使用實體三倍券滿3,000元送1,000元電子抵用金，比數位三倍券更優惠。

新光三越首度導入電子支付LINE Pay Money，看準年輕人可能沒有信用卡、偏好線上消費使用習慣。 LINE Pay

百貨主力消費41～49歲，新光三越成立「數位發展部」攻年輕客

不只是擴大支付使用，為搶攻年輕客，新光三越新任總座吳昕陽自去年上任以來，積極布局數位新零售，新成立「數位發展部」，首度集結CRM（客戶關係管理）、電商、會員中心、網路四個業務於同一部門，包括蒐集線上線下消費者行為、經營新光三越自家電商平台「美麗台」，以及開發網路、App新功能。

新光三越商品部副理陳柏均表示，過去新光三越的主力消費族群41～49歲，數位發展部的任務是開發新客群、經營虛擬通路，希望能觸及以往接觸較少的年輕客群，透過融合線上、線下通路，擴大百貨業的打擊面。

責任編輯：張庭銉