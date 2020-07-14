專注在技術上的新創，如果能與擁有市場的中大型企業合作，對雙方來說都是利多，cacaFly宣布投資荔枝智慧便是如此。

cacaFly（聖洋科技）宣布，與台大創意創業中心（NTUTEC）輔導的新創「荔枝智慧」團隊達成策略投資協議，細部的投資金額並沒有對外透露。

cacaFly成立於2009年，專注於社群整合行銷領域；荔枝智慧則成立於2017年，以美食聊天機器人起家，目前深耕於LINE的聊天機器人（chatbot）。

雙方未來將在LINE官方帳號上進行更多技術整合、市場推廣與業務開發方面等合作。簡單來說，LINE官方帳號是cacaFly所提供的服務，擁有眾多的客戶數，而荔枝智慧將成為完善服務的技術提供者之一。

cacaFly、荔枝智慧新產品將上線，瞄準458億元數位廣告商機

台灣數位廣告市場規模2020年已突破新台幣458億元，除了常見的社群、展示型數位廣告外，在台灣月活躍用戶超過2,100萬，每日發出十億封訊息的功能LINE官方帳號也吸引眾多廣告主的目光。

cacaFly多年來深耕官方帳號市場，聯手荔枝智慧後，將加深與LINE官方帳號的合作並強化帳號內溝通功能，cacaFly執行長邱繼弘表示：「我們與LINE的合作關係起始於2017，就開始積極將LINE媒體進行產品整合，今年第三季開始，我們很開心能與荔枝智慧合作，未來也期待能在官方帳號拓展上再創佳績。」

虛擬迎賓機器人也是荔枝智慧推出的服務之一。 荔枝智慧

荔枝智慧則是成立於2017年的新創公司，擁有美食聊天機器人、虛擬迎賓機器人、智慧克服聊天機器人等產品，並自行研發的Lychee Core語意解析引擎，陸續於2019年起提供LINE API行銷模組工具，協助微型企業掌握客戶資訊。

雙方合作的新產品即將在7月底以前正式推出，首批新功能將從數據蒐集、精準訊息群發、智能客服到精準數位廣告投放，同步也持續開發方便用戶分析的視覺化工具，訊息格式模組及優化引擎等，希望能為市場與用戶帶來更多更好的數位消費體驗，提供chatbot市場更多的可能。

技術型新創＋中大型企業的客戶＝縮短學習曲線、快速推進市場

負責本次投資的為cacaFly投融資執行副總楊志偉，是cacaFly的共同創辦人，同時也是台大創創中心業師團隊的一員，過去輔導過多家新創團隊的投融資與商業模式的調整，「這次cacaFly攜手荔枝智慧研發創新的LINE行銷工具是很好的產學合作案，之後也希望結合cacaFly與上千家廣告客戶及LINE用戶的真實市場反饋，持續優化產品。」楊志偉說。

cacaFly隸屬於雲沛創新集團（funP），雲沛創新集團旗下有4間台灣子公司，包含cacaFly、提供數位行銷服務的adHub、數位廣告優化平台TenMax、社群行銷為核心的創意公司BeingDigital，並在日本、馬來西亞、越南等國設有據點，與荔枝智慧的合作可以視為新的開端，開啟更多與新創的投融資或合作案。

台大創創中心執行長曾正忠指出：「技術型新創常在與市場接軌時面對各種商業挑戰，透過與長期深耕市場的中大型企業合作，可以縮短學習曲線快速進軍市場。」未來他也期待台大創創中心的垂直產業加速器，能促成更多其他企業與新創的密切合作。