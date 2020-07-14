從屈臣氏先前推「2小時」門市快速取貨，到如今與外送平台合作30分鐘送貨。Uber Eats認為，這表示消費者越來越仰賴電子商務解決臨時生活需求。

外送平台觸角快速伸向各行各業，從送食物、送生鮮雜貨，跨足至藥妝領域。

Uber Eats今（14）日宣布與連鎖藥妝龍頭屈臣氏、主打母嬰用品的丁丁藥局合作，擴大外送版圖至美妝保養、日用品、保健品與母嬰用品，提供上千件可於30分鐘送達的品項。

透過前期協助串接POS系統，Uber Eats與屈臣氏的外送合作已上線全台81間門市，並將開架彩妝、護膚、醫美、髮品、保健、生活用品、獨家品牌等超過千件商品上架。

Uber Eats 宣布與連鎖藥妝龍頭屈臣氏合作，擴大外送版圖至美妝保養、日用品、保健品。 Uber Eats

Uber Eats與丁丁藥局的合作，則是在72間門市配合上架165項商品，包含奶粉、嬰幼兒紙尿褲、幼兒副食品，以及其他保健食品、即飲營養品、醫學美容用品、濕紙巾、成人紙尿褲。

Uber Eats樂觀看即時需求，攜手屈臣氏合作

Uber Eats觀察，消費者越來越仰賴電子商務解決臨時生活需求。舉例像下班後的臨時約會，可以緊急訂面膜、開架彩妝等用品赴約；衛生紙、衛生棉用品剛好用完，卻不方便出門；奶粉、尿布等體積龐大、沉重的商品，透過外送平台可省去消費者親自走路搬運的麻煩。

Uber Eats台灣區總經理李佳穎表示，Uber Eats希望能成為消費者的飲食和生活日用品的一站式消費平台，因此除了美食外送外，逐步擴展平台上生鮮、日用品、藥妝品等每日生活所需用品的多樣性。由於屈臣氏與丁丁藥局皆是所屬產業的指標業者，看好彼此合作能優化消費者體驗。

屈臣氏全台81間門市於 Uber Eats 上線，提供開架美妝保養、生活用品、保健等精選商品供消費者自由擇購。 Uber Eats

屈臣氏指出，雙方合作的主因是：「消費者有網購商品快速到貨的需求。」而他們近期的網購到貨嘗試，確實也符合這項說法，如先前推出「快速取貨」，在全台超過400間門市上線最快2小時取貨的新服務。一般來說，消費者只要在上午10點至晚上9點完成訂單，便可至指定門市快速領到商品。

從原先最慢1~3天才能配送商品至門市，到逐步提供2小時、30分鐘等不同情境與時間的取貨服務，可看出屈臣氏發展O+O（Online + Offline）全通路品牌的企圖心。另一方面，對Uber Eats而言，能否滿足更多品牌的快速到貨需求，將是成長關鍵之一。

責任編輯：蕭閔云