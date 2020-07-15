受疫情影響，國內零售業營運大受衝擊，不過超商卻逆勢成長，營收更首度超越百貨公司，成為綜合商品零售業之首。

零售通路型態深受當地消費行為的趨向影響，各國均發展出不同的產業特色。台灣綜合零售通路中，長期以來都是以百貨的營業額居首，其次為超商、量販和超市。不過，在COVID－19疫情帶來的影響下，2020年台灣零售通路將可能迎來劇烈的地殼變動：超商營業額在第一季已首度超越百貨，成為台灣第一大零售通路業態；而超市也有可能超越量販，使2020年成為台灣綜合零售業態雙交叉的起始點。

過去20年中，台灣整體綜合零售通路業持續成長，4項主要業態的年均複合成長率（CAGR）分別為百貨4.8％、超商5.6％、量販3.7％和超市4.5％。可以看出各業態營業規模漲跌均具有長期趨勢性，並非突發的短期變化。進一步觀察超商與超市領導企業過去20年來的發展脈絡，更可以深刻理解台灣零售業的競爭實力與產業版圖地貌。

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超商業態成長動能：雙雄積極創新

做為台灣最具標竿性的零售通路型態，台灣超商業者在過去20年間不斷開創出引領全球的創新服務，從點數經濟、店到店取、超商咖啡、搶進鮮食市場、開發自有品牌、多元複合店型到數位會員制度等，超商已成為台灣社會的準公共設施，深深影響城市居民的生活滿意程度。而台灣超商業態的高速成長動能，主要來自於7-11與全家兩家超商領導業者的持續創新。從傳統零售市場出發，滲透進入餐飲、電子商務、生活服務、物流交寄、金流支付等市場，同時積極進行異業合作，疊加具話題性的聯名商品與複合店態，持續擴大台灣超商產業的營業規模極限。

超市業態成長動能：全聯強勢主導

台灣超市歷經20年蛻變，從規模最小且成長最低迷的業態，至今已成為密度僅次於超商，且充滿創新活力的通路型態。台灣超市業態的逆襲，可以說由全聯一家獨力撐起。1998年全聯實業接手「中華民國消費合作社全國聯合社」後，改變台灣過去超市產業多由外資企業主導的風貌，一方面從企業形象深耕，成功推出風格店型imart、PX pay及PXGo線上購，扭轉了消費者對傳統本土超市的印象；另一方面則應用資本力量，透過積極併購，陸續收購臺北農產超市、松青超市及白木屋食品等，快速拓展經營版圖，成為引導台灣超市業態最主要的成長動能。

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零售業態規模差距拉大，超市晉升最強成長通路

觀察台灣4大主要零售通路業態，可以發現近20年來，超商及百貨營業規模已與超市及量販拉開，形成3,000億及2,000億兩個量級的營業規模差異。不過，若觀察近10年的年均複合成長率，可以發現到超市已成為台灣成長率最高的業態別，達5.3％，明顯高於超商的4.7％及百貨的4.4％。甚至在2020年第一季，台灣超市業態衝出高達20.1％的同期年成長率，成為疫情影響下少數逆勢突圍的實體通路，顯見超市正成為台灣零售業態最具成長動力的明日之星。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：未來流通研究所