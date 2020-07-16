在雲端資料中心稱王後，廣達集團已經在公網跟企業專網（私網）佈局，只待5G建置復甦。廣達如何用灑豆成兵搶吃企業專網新戰場？

5G元年雖因疫情干擾，商機將延後一年發酵，但廣達早加入戰局，將觸角從台灣伸向日本及歐洲，並在美國市場埋下一步棋。

「想像台南這一座古城，用最新的科技，產生不一樣的變化，這是台灣團隊現在最想做的。」廣達集團旗下雲達科技總經理楊麒令出席與台南政府合作記者會，聯合11個團隊要把台南打造成台灣第一個5G公共應用城市。

而廣達的垂直場域專用5G n79獨立組網（SA）原型機也在此曝光，廣達至此已具備從5G核網做到戶外基地台全套解決方案能力。在廣達2019年初宣佈與日本樂天電信合作時，廣達僅擔任部分5G設備供應角色，交貨DU（分散式元件）機組及伺服器，如今一年半後，廣達已經可以從頭到端，具備完整企業專網5G獨立組網能力。

台南對5G相當積極的，計畫在沙崙打造解決方案公園。 王郁倫攝影

「我們在企業專網投入很多人力，感謝董事長林百里跟副董事長梁次震的支持，讓雲達研發人力從1600人擴張至2000人。」楊麒令透露，今年底將先建置5G實驗室，預計2021年上半，林口工廠就將導入5G專網，加速智慧工廠4.0實踐。

雲端機房稱王後，看上電信設備新戰場

對廣達來說，儘管資料中心伺服器業務仍持續成長，尤其是今年上半因疫情關係，宅經濟發威，讓雲端服務大廠卯足力氣擴大機房建置，讓雲達科技業績一路看俏，但雲達早已不只甘於吃雲端資料中心這一塊蛋糕，5G時代，雲達將企圖心望向長期被Ericsson（愛立信）、Nokia（諾基亞）、華為、中興、三星長年把持的更大一塊電信機組商機。

台南市長黃偉哲與雲達總經理楊麒令。 王郁倫攝影

但大型電信業者不容易打入，今年5G開台，中華電信買愛立信與諾基亞設備，遠傳跟愛立信，台灣大跟諾基亞合作，對於各電信巨頭來說，廣達只是一個新進入者，為何要甘冒風險換新面孔？

也因此，以5G公網來說，廣達先與新型電信業如樂天合作，建立成功示範案例，然而，在5G私網（企業專網）卻是完全不同的競爭環境，一家一家大型企業都是獨立客戶，過去企業跟電信設備商亦無合作關係，廣達取得相對同等立足點，更重要是，企業專網5G核網機組價格比電信級設備便宜，企業有更大的意願購買廣達白牌設備。

這是何以廣達此次展示n79獨立組網，一口氣從5G核網、BBU（基頻模組），到天線及RRU（射頻）模組的5G基地台（目前天線仍跟業者合作，未來會自製），以至於5G行動熱點、5G室內基地台全都包辦主因。未來，甚至企業專網要申請機台5G SIM卡，廣達都能代售。

「廣達在AI領域佈局成熟穩定，接下來就是5G事業。」楊麒令指出，廣達將先在林口自家工廠練兵，不僅是AGV（自動搬運車）跟庫存、物流的串連，未來期望用大數據及AI推論，做到進料管理與缺貨預測。

拿台南5G城市練兵，2022年專網商機大爆發

「真的把各家5G基地台硬體拿來比，其實都差不多，關鍵是軟體跟調校！」楊麒令說，台南5G場域更好是團隊練兵機會，把握機會將各應用軟體調得更高效，才是未來比拚的「軟功夫」。

廣達跟亞旭是臺灣兩大CBRS聯盟成員。 CBRS官網

5G台南隊在台南市政府高舉「搶第一」大旗下，邀雲達擔任5G獨立組網方面供應角色，交通應用方面邀華碩集團亞旭、Socionext，娛樂展演應用則有日本NTT加入，製造類應用有巨曜科技、安勤科技、亞弘、龍鋒，另邀新創團隊思銳、航見科技參與，廣達也將派駐工程師在沙崙Solution Park試驗場域協助優化設備設定。

也因為企業專網才在試驗階段，楊麒令預估，2021年5G專網業績將開始顯現，但真正大量時間點會在2022年，而由於疫情拖慢了全球5G建置進度，楊麒令觀察其實電信業也很著急，相信被延後的剛性需求，在疫情消退後會加快腳步趕進度。

而除義大利已有客戶邀雲達提供SA核心機組做企業專網驗證，台日歐市場外，最關鍵的5G主戰場或許還是美國。美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）今年初核准3.5GHz市民寬頻無線電服務（Citizens Broadband Radio Service，CBRS）頻段的商用許可後，由於並沒有競標給任何單一電信業者，而是開放任何人都能使用，被視為是未來企業專網應用最佳頻段，龐大的企業專網商機才是所謂的魚肚。

雲達總經理楊麒令認為今年業績將有雙位數成長沒問題，下半年正成長，但2021年上半與今年上半持平。 王郁倫攝影

為了吃上述的魚肚商機，廣達也宣佈加入美國官方色彩濃厚的OPEN RAN政策聯盟，成為台灣唯一與會廠商。「5G在我的角度來說，才是剛開始！」楊麒令開心的說，一旦疫情解封，為了忙5G生意，他恐怕將有大半年飛來飛去拚業務落袋。