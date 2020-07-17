搭配三倍券話題，王品發出55萬張現金抵用券，總價值2.75億元。如今，他們還要讓消費者用券時能抽股票？

有了振興三倍券加持後，餐飲業搶業績似乎更有信心。

王品集團最快搭上議題，6月初搶發「現金兌換券」，單筆消費1千元可獲得2張。總計至7月14日為止，在活動時間37天內發出55萬張兌換券，若以每張面額500元計算，共讓利2.75億元。

特別的是，他們還打算加碼，在9月底之前讓活動升級為吃飯可「領現金」並「抽股票」。

王品加碼活動，除了有現金紅包回饋，還玩起股票抽獎。 王品

王品聰明寵粉，活動操作綁「回購」與「App」

實際上，王品的現金兌換活動分成兩階段：領券、換券。

首先，要成為「王品瘋美食」APP會員，才能在達成1千元消費門檻後領到電子票券（每滿千送2張500抵用券，依此類推）。第一階段發出的現金兌換券，每張可在下一筆消費滿1500元時，兌換500元的現金紅包。一來一往，對王品就有1千元的營收貢獻。

但要確保顧客有更高的再次消費意願，能怎麼做？

王品選擇在消費者換券時加碼。當消費者再次上門消費，每兌換一張現金券時，可額外獲得一次王品股票的抽獎資格。

以7月17日收盤價79.8萬元為例，王品抽15張股票，相當於加碼了120萬元。 王品

活動方式為：當消費者累計兌換10萬張時現金券時，會抽出3名顧客，各獲得1張股票（請領時以收盤價現金交付）。之後以每10萬張為門檻抽股票，目標至兌換50萬張時，會舉辦5次抽獎，並搭配送出總價近3百萬元的抵用券。

以7月17日的收盤價為例，王品股價為79.8元。抽獎活動，總共端出15張股票免費抽，相當於付出近120萬元成本。

王品集團董事長陳正輝在今年股東會曾表示，感謝股東長期信賴支持，期望將「股東變鐵粉」，讓股東親自到餐廳，體驗美食、感受王品集團的服務。集團也在第一階段活動發現，領取最多兌換券的會員，帳戶內有348張兌換券，因此決定加碼操作。

若加入外送平台趨勢是因應消費者習慣與疫情發展，屬於不得不為，需瞄準外食領域回補業績。王品這次搭配三倍券推出的行銷活動則有多重利基，有機會在創造營收的同時，替集團未來的數據中心—APP累積資料。

回顧6月份業績，王品台灣事業群繳出8.3億元表現，創7年來的同月新高，營收增長2.01%，且門店數相較去年同期少了15家。

王品認為，好表現除了有端午連假助攻，集團搭配政府三倍券的現金抵用活動也扮演了關鍵角色。

今年股東會之前，王品想出「零股換2200元抵用券」方式，一度推升股價飆漲。或許，對餐飲品牌來說，這代表如今不只要努力經營本業，更要懂得如何抓住話題。

責任編輯：蕭閔云