王品集團靠著「股東會贈品」妙招，股價12天內反彈28.57%，甚至逆勢出現漲停板戲碼。2,200元禮券背後，他們藏了哪些企圖心？

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情未平息，台灣餐飲、觀光股股價普遍慘綠，王品集團卻靠著「股東會贈品」妙招——有1股就能領2,200元餐廳禮券，催動股價從49.7元（3月19日）一路回升至63.9元（31日），12天內反彈28.57%，甚至逆勢出現漲停板戲碼。

以王品現行股東數2.2萬人計算，付出代價約4,800萬元，但若從谷底19日股價49.7元計算，到3月31日收盤為止，市值增加了10.94億元，現在市值來到49.2億元，相當驚人。除了回饋股東、市值大增，王品還賺到哪些好處？

好處一：股東多4千人，潛在顧客到手

根據集保戶股權分散表資料，王品股東人數至3月13日約有1.8萬人，27日增加為2.2萬人。再加上這幾天媒體、股東口耳相傳，新增股東人數只會再高出一截。

再從禮券內容來看。只要收到王品股東會通知單，就能先兌換不限品牌的200元折抵券，但剩下的2,000元，需要下載並加入瘋美食App會員，且必須親自出席6月6日的股東會或以電子投票後，才能領取。甚至，2千元的電子禮券還設有品牌使用門檻（折抵上限），需分散至各旗下品牌連鎖餐廳使用，折抵限額故無法一次抵完2,000元，其次是限定週間使用。

換句話說，王品在兩週內賺到超過4千名的新股東與潛在顧客，且聰明地讓股東需多次上門消費，才能享受2,200元好康。

這種情況下，除非老股東、新股東都寧願孤獨用餐，否則王品有很高機率能賺到業績。

好處二：App下載量暴增、搜尋度大漲

至31日為止，王品瘋美食是App store美食類別的下載冠軍。 王品瘋美食App

「除了看股價拉抬，其實他們的App下載數、網路聲量都有明顯增加，這也能讓他們的品牌形象年輕化。」商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍表示。

早自2012年9月，王品就推出瘋美食App，至今提供線上訂位、瘋pay支付、門市導航等內容。投入雖早，消費者回饋卻差了一些。

但以王品的ios版App為例，光今年三月就有兩次改版更新，並在股東會禮券助攻下，讓瘋美食排名衝上美食分類第一；appfigures排名台灣第7位，超越foodpanda、UberEats等外送平台。

更別說Google關鍵字的搜尋熱度，創下一年來新高。

瘋美食關鍵字搜尋量在3月創下新高。 google關鍵字

好處三：今年業績未明，數位轉型成契機

王品去年表現不錯，2019年合併營收162.3億元，年減0.33%；稅後淨利為3.55億元，年增2.9%。其中，台灣事業群全年營業額98.1億元，年增4.59%。

今年雖受到疫情衝擊，王品在台灣的前兩個月營收年增率仍有6.38%。相較之下，中國業績遭重創，2月營收年減96%。瘋美食App在台灣趁勢繳出好表現，或許是王品的新一波數位轉型契機。

「沒有數據，什麼都推不動。」李世珍認為，如果能趁App活躍會員大增時，讓更多人習慣直接至官方管道訂位，不僅可剩下被第三方訂位平台抽成費用，也能藉機分析更多消費者習慣，提升外帶、自取業績。

王品在App裡額外加碼100元，消費者可在4月底之前使用。 王品瘋美食App

實際上，王品已加碼在App裡提供100元的「免費加菜金」，即日起至4月底為止，可免費兌換。他們能否撐住台灣280間餐廳業績、順利度過武漢肺炎危機，股東會禮券妙招將扮演重要關鍵。

責任編輯：蕭閔云